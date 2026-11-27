Программа состоится 10 декабря в 12.00 мск. Задать вопросы главе государства можно через специальное мобильное приложение, на сайте москва-путину.рф, с помощью СМС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Со сбором обращений по всей стране откроются колл-центры.

С 2024 года также используется нейросеть «ГигаЧат» от «Сбера». ИИ-оператор может задать уточняющие вопросы и повторить обращение, чтобы убедиться, что вопрос зафиксирован верно.

Ранее стало известно, что срочные вопросы по медицине и СВО на прямую линию Путина поручили решать сразу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

