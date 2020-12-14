Ученые нашли атакующие организм ковид-пациентов аутоантитела
Исследователи из Йельского университета обнаружили у заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов аутоантитела. Их отличие от обычный атител - в том, что они не борются с коронавирусом, а «нападают» на организм человека и его иммунную систему, пишет The Guardian.
По словам биолога-иммунолога и соавтора исследования Аарона Ринга, эти аутоантитела опасны для пациентов с ковидом, их эффект может продолжаться даже после того, как организм справился с инфекцией.
Ученый не исключил, что такие антитела способны приводить к хроническим заболеваниям, передает РЕН ТВ.
Специалисты сделали такие выводы на основе изучения данных 194 пациентов и работников больниц, зараженных COVID-19.
Между тем, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько человек умерло от коронавируса в России, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+55 408 / сут.
Умерли
47 391+938 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+38 839 / сут.
- Дерипаска назвал причину роста цен на продукты в России
- Школьниц в Йошкар-Оле госпитализировали с урока
- Власти Британии извинились за ролик с больным ковидом Санта Клаусом
- Кабмин РФ продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2021 года
- Более 27 тысяч новых заразившихся COID-19 выявили в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru