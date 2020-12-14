Ученые нашли атакующие организм ковид-пациентов аутоантитела

Исследователи из Йельского университета обнаружили у заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов аутоантитела. Их отличие от обычный атител - в том, что они не борются с коронавирусом, а «нападают» на организм человека и его иммунную систему, пишет The Guardian.

По словам биолога-иммунолога и соавтора исследования Аарона Ринга, эти аутоантитела опасны для пациентов с ковидом, их эффект может продолжаться даже после того, как организм справился с инфекцией.

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Ученый не исключил, что такие антитела способны приводить к хроническим заболеваниям, передает РЕН ТВ.

Специалисты сделали такие выводы на основе изучения данных 194 пациентов и работников больниц, зараженных COVID-19.

Между тем, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько человек умерло от коронавируса в России, передает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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