Ученые нашли атакующие организм ковид-пациентов аутоантитела

Исследователи из Йельского университета обнаружили у заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов аутоантитела. Их отличие от обычный атител - в том, что они не борются с коронавирусом, а «нападают» на организм человека и его иммунную систему, пишет The Guardian.

По словам биолога-иммунолога и соавтора исследования Аарона Ринга, эти аутоантитела опасны для пациентов с ковидом, их эффект может продолжаться даже после того, как организм справился с инфекцией.