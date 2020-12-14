Дед Мороз заявил, что коронавирус ему не страшен

Дед Мороз заявил, что не может заразиться или кого-то заразить коронавирусом, но маску и перчатки он всегда носит с собой в кармане шубы.

«Если я приезжаю, например, в детский дом или на какую-то встречу с ребятами и вижу на входе надпись, что вход без маски и перчаток запрещен. Я достаю маску, надеваю и захожу в этот детский дом. Уже дальше на сцене, когда общаюсь с детьми, там социальная дистанция, там расстояния, маску можно снять», - цитирует Деда Мороза РИА Новости.

Аналитики объявили стоимость новогоднего стола в России

Ранее власти Британии вынуждены были извиниться за ролик с больным ковидом Санта Клаусом после критики родителями. Они посчитали видео чересчур жестким для детей. В нем старик с белой бородой попадает в реанимацию, предположительно он заразился коронавирусной инфекцией. В больнице он отвечает на множество писем. Врачи не сразу признают в нем новогоднего волшебника.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусДед Мороз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры