Дед Мороз заявил, что коронавирус ему не страшен
Дед Мороз заявил, что не может заразиться или кого-то заразить коронавирусом, но маску и перчатки он всегда носит с собой в кармане шубы.
«Если я приезжаю, например, в детский дом или на какую-то встречу с ребятами и вижу на входе надпись, что вход без маски и перчаток запрещен. Я достаю маску, надеваю и захожу в этот детский дом. Уже дальше на сцене, когда общаюсь с детьми, там социальная дистанция, там расстояния, маску можно снять», - цитирует Деда Мороза РИА Новости.
Ранее власти Британии вынуждены были извиниться за ролик с больным ковидом Санта Клаусом после критики родителями. Они посчитали видео чересчур жестким для детей. В нем старик с белой бородой попадает в реанимацию, предположительно он заразился коронавирусной инфекцией. В больнице он отвечает на множество писем. Врачи не сразу признают в нем новогоднего волшебника.
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