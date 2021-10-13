«Борьба за выживание». Власти отменяют концерты, промоутеры требуют объяснений

В свою очередь, коммерческий директор Parter.ru (ООО СТС Эвентим РУ) Вадим Липатов отметил, что бессистемность государственных мер все больше загоняет отрасль с долгосрочным горизонтом планирования в тупик.

«У нас есть таблица текущих ограничений в различных регионах, мы иногда на нее смотрим и уже даже не плачем, нам смешно до истерики. Недавно был прецедент: пензенская власть разрешила вместимость до 20 человек. Это следствие делегирования Роспотребнадзором решений на места. В Пензе можно до 20 человек в зале, а в соседней области можно 2000 или 50% от максимальной посадки. Чтобы понять эту математику, недостаточно высшего образования. Эта бессистемность не позволяет нам в принципе ничего планировать», - рассказал Липатов.

Об «ужасающей» ситуации в Санкт-Петербурге поведал глава компании «Светлая музыка», продюсер фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк. По его словам, государственным площадкам в Питере все концерты согласовываются без проблем, чего не скажешь о других мероприятиях.

«Мы еще летом предложили рассмотреть вариант работать в формате COVID-free, приводя примеры московских концертных площадок, но никакой реакции не последовало. Я бы эту ситуацию уже назвал не дискриминацией, а геноцидом - когда идет целенаправленное уничтожение индустрии, по крайней мере, значительной ее части. Вместо того, чтобы получить хоть какую-то поддержку - мы получаем только ужесточение, штрафы, запреты на деятельность», - объяснил он.