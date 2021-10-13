«Борьба за выживание». Власти отменяют концерты, промоутеры требуют объяснений
Члены правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) призвали власти определиться с форматами разрешенных мероприятий и перестать доводить организаторов «до истерики».
Члены правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) выступили в Общественной палате в рамках круглого стола, посвященного кризису в концертной индустрии.
Так, общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий, глава концертного агентства «Артистика» Ольга Шпигальских заявила о практически приостановленной работе отрасли и призвала государство к диалогу.
«К сожалению, в обществе сформировалось мнение, что зрелищные мероприятия небезопасны с точки зрения эпидемии, хотя до пандемии зрелищные мероприятия в день посещали в 580 раз меньше человек, чем пользовались услугами общественного транспорта. Сравнение некорректное. Наша отрасль, можно сказать, даже дискриминируется: нам очень сложно отстаивать свои права, говорить о том что, мы есть. В нашей индустрии работают, практически, 600 тысяч человек. Мы проводим мероприятия за счет собственных финансовых потоков, рискуя, зачастую работая в убытки», - посетовала она.
В свою очередь, коммерческий директор Parter.ru (ООО СТС Эвентим РУ) Вадим Липатов отметил, что бессистемность государственных мер все больше загоняет отрасль с долгосрочным горизонтом планирования в тупик.
«У нас есть таблица текущих ограничений в различных регионах, мы иногда на нее смотрим и уже даже не плачем, нам смешно до истерики. Недавно был прецедент: пензенская власть разрешила вместимость до 20 человек. Это следствие делегирования Роспотребнадзором решений на места. В Пензе можно до 20 человек в зале, а в соседней области можно 2000 или 50% от максимальной посадки. Чтобы понять эту математику, недостаточно высшего образования. Эта бессистемность не позволяет нам в принципе ничего планировать», - рассказал Липатов.
Об «ужасающей» ситуации в Санкт-Петербурге поведал глава компании «Светлая музыка», продюсер фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк. По его словам, государственным площадкам в Питере все концерты согласовываются без проблем, чего не скажешь о других мероприятиях.
«Мы еще летом предложили рассмотреть вариант работать в формате COVID-free, приводя примеры московских концертных площадок, но никакой реакции не последовало. Я бы эту ситуацию уже назвал не дискриминацией, а геноцидом - когда идет целенаправленное уничтожение индустрии, по крайней мере, значительной ее части. Вместо того, чтобы получить хоть какую-то поддержку - мы получаем только ужесточение, штрафы, запреты на деятельность», - объяснил он.
«Изменчивые» решения и ограничения государства в сфере массовых мероприятий в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал председатель совета директоров Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий, назвав внезапную отмену музыкального фестиваля «Чернозём» огромным ударом по отрасли. Масштабное мероприятие должно было пройти в Воронежской области 24, 25 и 26 сентября.
«Да, эпидемия есть, но я не понимаю одного. Если у нас такая сложная ситуация с коронавирусом, зачем тогда это все разрешать? Мы понимаем, что есть болезнь, я сам болел, но во всем мире все открывается. В Америке начинаются концерты, в Европе. Просто нужно сделать какой-то протокол, чтобы мы могли работать. А то никто не знает, что произойдет завтра», - отметил он.
Ранее стало известно, что ассоциация концертно-театральных и билетных организаций намерена предъявить претензии телеканалу «Россия 1», в эфире которого прозвучала ложная информация о том, что Роспотребнадзор якобы в связи со сложной ситуаций с пандемией COVID-19 отменяет все массовые мероприятия в стране. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал пресс-атташе Ассоциации Борис Барабанов.
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