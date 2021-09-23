«Света нет в конце тоннеля...» Зубицкий об отмене фестиваля «Чернозём»

- В нашей отрасли работает около миллиона человек. Это не артисты, а люди, которые обслуживают концерты, фестивали, спектакли, продажу билетов. Это технический персонал, это все вплоть до ЧОПов, огромное количество людей. Эта индустрия закрылась с марта прошлого года и на сегодняшний день работает на 5-7%. Проходят какие-то единичные концерты, но в основном все закрыто. Очень многим приходится уходить из индустрии и менять профессии. При этом у нас есть «штучные» специалисты, технические люди, без которых потом будет очень сложно. Если они начнут уходить, будут огромные проблемы. Но самая большая проблема не в этом, а в том, что, когда все это закрылось, все концерты пришлось переносить или отменять. Перенос концертов произошел с 2020 года на 2021, а с 2021 – на 2022, на руках находится около 8-10 миллионов билетов, оставшихся у зрителей, которые ждут, что пойдут на концерты. При этом нет понимания, когда это все может открыться. На сегодняшний день нет света в конце тоннеля.

- Вы верите, что «свет в конце тоннеля» все-таки появится?

- Мы понимаем, что есть болезнь, я сам болел, но во всем мире все открывается. В Америке начинаются концерты, в Европе. Просто нужно сделать какой-то протокол, чтобы мы могли работать. А то никто не знает, что произойдет завтра. Например, мы делаем концерт, он будет через несколько дней, а его могут накануне закрыть. Кто нам возместит эти расходы?

