«Света нет в конце тоннеля...» Зубицкий об отмене фестиваля «Чернозём»
Председатель совета директоров Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) сожалеет, что из-за подобных ситуаций люди перестают верить в концертную индустрию.
Председатель совета директоров Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий в интервью «Национальной службе новостей» назвал внезапную отмену музыкального фестиваля «Чернозём» огромным ударом по отрасли. Масштабное мероприятие должно было пройти в Воронежской области 24, 25 и 26 сентября.
- Как вы оцениваете отмену фестиваля?
- Это опять совершенно беспрецедентная ситуация. Несколько дней назад фестиваль все-таки утвердили и разрешили, а перед самым началом, за сутки его запретили. Для нашей отрасли это просто ужасно. Это уже не первая и не вторая отмена фестиваля, такое уже происходило полгода назад с «Дикой мятой», а сейчас «Чернозёмом». Причем, это не просто ситуация, когда запретили какой-то концерт, это огромный трехдневный фестиваль, была построена вся инфраструктура. Это все не есть хорошо и, думаю, что администрация области должна компенсировать какие-то затраты. А, насколько я знаю, перед организаторами даже не извинились.
- Чем отличается ситуация с «Чернозёмом» от отмены «Дикой мяты»?
- С «Дикой мятой» тоже было очень внезапно, накануне вечером отменился фестиваль, но администрация Тульской области оказалось порядочная, «правильная», и они пошли навстречу этому фестивалю, чтобы его сохранить. Насколько я знаю, были большие переговоры, они решили какие-то вопросы между собой, компенсации, фестиваль сохранился. Это говорит о том, что администрация относится к таким вещам серьезно и понимает, что это должно жить.
- Почему же все-таки отменили фестиваль «Чернозём», возможно на местные власти надавили «сверху»?
- На сегодняшний день причина одна, это эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19. Да, эпидемия есть, но я не понимаю одного. Если у нас такая сложная ситуация с коронавирусом, зачем тогда это все разрешать? Фестиваль разрешили на условиях COVID-free, организаторы даже приобрели экспресс-тесты ПЦР и так далее, и совершенно непонятно, почему происходит отмена. Если разрешили, это должно быть, люди же приехали. Это огромная потеря для организаторов и всей индустрии, потому что люди перестают верить в проведение концертов. В любой момент концерт могут запретить, и это очень неправильная ситуация.
- В нашей отрасли работает около миллиона человек. Это не артисты, а люди, которые обслуживают концерты, фестивали, спектакли, продажу билетов. Это технический персонал, это все вплоть до ЧОПов, огромное количество людей. Эта индустрия закрылась с марта прошлого года и на сегодняшний день работает на 5-7%. Проходят какие-то единичные концерты, но в основном все закрыто. Очень многим приходится уходить из индустрии и менять профессии. При этом у нас есть «штучные» специалисты, технические люди, без которых потом будет очень сложно. Если они начнут уходить, будут огромные проблемы. Но самая большая проблема не в этом, а в том, что, когда все это закрылось, все концерты пришлось переносить или отменять. Перенос концертов произошел с 2020 года на 2021, а с 2021 – на 2022, на руках находится около 8-10 миллионов билетов, оставшихся у зрителей, которые ждут, что пойдут на концерты. При этом нет понимания, когда это все может открыться. На сегодняшний день нет света в конце тоннеля.
- Вы верите, что «свет в конце тоннеля» все-таки появится?
- Мы понимаем, что есть болезнь, я сам болел, но во всем мире все открывается. В Америке начинаются концерты, в Европе. Просто нужно сделать какой-то протокол, чтобы мы могли работать. А то никто не знает, что произойдет завтра. Например, мы делаем концерт, он будет через несколько дней, а его могут накануне закрыть. Кто нам возместит эти расходы?
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