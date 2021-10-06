Промоутеры обиделись на «Утро России» за ложный запрет концертов

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций намерена предъявить претензии телеканалу «Россия 1», в эфире которого прозвучала ложная информация о том, что Роспотребнадзор якобы в связи со сложной ситуаций с пандемией COVID-19 отменяет все массовые мероприятия в стране. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал пресс-атташе Ассоциации Борис Барабанов.

«СМИ, которые допустили ошибку, должны будут извиниться. В частности, это касается программы «Утро России», выходящей на телеканале «Россия 1». У них ложная информация прозвучала уже после того, как все опубликовали опровержение. То есть на следующий день вышла программа, которую смотрит вся страна, и там опять была воспроизведена информация, которая не соответствует действительности», - сказал он.

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций ранее в среду, 6 октября, заявила о потерях в размере 100 млн рублей из-за сообщений СМИ о якобы запрете массовых мероприятий по всей стране из-за ситуации с COVID-19. Теперь организация намерена оспаривать в суде ложные публикации.