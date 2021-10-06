Промоутеры обиделись на «Утро России» за ложный запрет концертов
Музыкальный критик Борис Барабанов рассказал НСН, каким СМИ организаторы концертов предъявят претензии за якобы их отмену.
Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций намерена предъявить претензии телеканалу «Россия 1», в эфире которого прозвучала ложная информация о том, что Роспотребнадзор якобы в связи со сложной ситуаций с пандемией COVID-19 отменяет все массовые мероприятия в стране. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал пресс-атташе Ассоциации Борис Барабанов.
«СМИ, которые допустили ошибку, должны будут извиниться. В частности, это касается программы «Утро России», выходящей на телеканале «Россия 1». У них ложная информация прозвучала уже после того, как все опубликовали опровержение. То есть на следующий день вышла программа, которую смотрит вся страна, и там опять была воспроизведена информация, которая не соответствует действительности», - сказал он.
Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций ранее в среду, 6 октября, заявила о потерях в размере 100 млн рублей из-за сообщений СМИ о якобы запрете массовых мероприятий по всей стране из-за ситуации с COVID-19. Теперь организация намерена оспаривать в суде ложные публикации.
По словам Барабанова, пока ни о каких судебных исках речь не идет, скорее всего, СМИ обяжут дать опровержение информации.
«Пока предъявлена только претензия, о судебных исках речь не идет. Это будет либо штраф, либо извинения и опровержение. Задача сейчас просто объяснить, что при общей нервозной обстановке, связанной с коронавирусом, лучше несколько раз перепроверить информацию, чем выдавать жареные кликбейтные заголовки», - отметил музыкальный критик.
Он также пояснил, откуда взялась сумма потерь в 100 млн рублей.
«Запросов на то, чтобы сдать билеты, появилось несколько тысяч, но точной цифры у меня нет (после сообщений СМИ о запрете массовых мероприятий - НСН). А что касается вот этой суммы, она выведена так: есть средний доход от продажи билетов в день у каждого из игроков рынка. После того, как появились ложные сообщения, билетов, соответственно, было продано ноль или гораздо меньше обычного. Исходя из этого компания и оценила свои потери», - добавил Барабанов.
В понедельник, 4 октября, председатель совета директоров Ассоциации Владимир Зубицкий заявил «Радиоточке НСН», что будет судиться со СМИ, давшими неверную информацию. Он еще раз пояснил, что в действительности концерты, на которые пускают только привитых и сделавших ПЦР-тесты, отменять никто не собирается.
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