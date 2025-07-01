Путин проведет переговоры с президентом Киргизии в Москве

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут переговоры в Москве. Об этом сообщает Кремль.

Лидер республики посетит российскую столицу с рабочим визитом.

«Второго июля... состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым», - отметили в Кремле.

Ожидается, что политик обсудят вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях.

Ранее Владимир Путин встретился с временным президентом Мали Ассими Гоитой, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:КиргизияПереговорыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры