Путин поручил кабмину обеспечить устойчивость Рунета

Президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить устойчивость отечественного сегмента интернета. Об этом говорится в перечне поручений российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети... в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)», - указано в сообщении.

Ответственным за исполнение поручения назначили главу аппарата кабмина Дмитрия Григоренко. Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 сентября.

Между тем глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство занимается технической подготовкой сервисов, которые войдут в национальный мессенджер, пишет RT.

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ФОТО: kremlin.ru
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