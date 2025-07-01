Путин поручил кабмину обеспечить устойчивость Рунета
Президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить устойчивость отечественного сегмента интернета. Об этом говорится в перечне поручений российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.
«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети... в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)», - указано в сообщении.
Ответственным за исполнение поручения назначили главу аппарата кабмина Дмитрия Григоренко. Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 сентября.
Между тем глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство занимается технической подготовкой сервисов, которые войдут в национальный мессенджер, пишет RT.
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