«Рок – это свобода!» Шевчук призвал не сдаваться организаторов отмененных фестивалей

Рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» осудил отмену фестивалей за сутки до начала.

Рок-фестиваль «Чернозём», который должен был пройти в Воронеже 24, 25 и 26 сентября, официально отменили ранее в четверг. Такое сообщение опубликовал владелец сити-парка «Град» Евгений Хамин в своем Telegram.



«Мы сделали программу, должны были выступать. У меня такое ощущение, что выборы проходят, в государственные и любые другие праздники все поют и пляшут, а уже не первый рок-фестиваль закрывается. И самое поганое, что закрываются за сутки, за полтора дня. Вспомните, "Дикая мята", другие. Четыре-пять фестивалей отменились таким образом, это ужасно. Откуда такой садизм? Куча волонтеров, музыкантов, все готовятся за месяц, за неделю. Жалко устроителей фестивалей, музыкантов. Ну что за дела?», - возмутился основатель «ДДТ».