«Рок – это свобода!» Шевчук призвал не сдаваться организаторов отмененных фестивалей
Лидер группы ДДТ, который должен был выступать на фестивале "Чернозем", связал отмену рок-мероприятий с консерватизмом российской бюрократии.
Рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» осудил отмену фестивалей за сутки до начала.
Рок-фестиваль «Чернозём», который должен был пройти в Воронеже 24, 25 и 26 сентября, официально отменили ранее в четверг. Такое сообщение опубликовал владелец сити-парка «Град» Евгений Хамин в своем Telegram.
«Мы сделали программу, должны были выступать. У меня такое ощущение, что выборы проходят, в государственные и любые другие праздники все поют и пляшут, а уже не первый рок-фестиваль закрывается. И самое поганое, что закрываются за сутки, за полтора дня. Вспомните, "Дикая мята", другие. Четыре-пять фестивалей отменились таким образом, это ужасно. Откуда такой садизм? Куча волонтеров, музыкантов, все готовятся за месяц, за неделю. Жалко устроителей фестивалей, музыкантов. Ну что за дела?», - возмутился основатель «ДДТ».
Шевчук отметил возможную связь между отменой рок-фестивалей и консервативной повесткой в современной политике.
«Но, опять же, рок – это свобода. Я говорю о том, что у меня есть легкое подозрение, что какая-то часть нашей консервативной бюрократии хочет придушить свободную музыку. Попсу можно давать на праздниках города, а рок-н-ролл придавить до кучи. Почему-то отменяются именно рок-фестивали. Я не сторонник теории заговоров, но я знаю хорошо нашу бюрократию, вся эта шатья-братья достаточно хитрожопая, она любой повод пытается использовать в каких-то своих целях. Мы не сдаемся, работаем, репетируем. Но вот представьте: репетируешь с утра до ночи, и так каждый день в течение месяца, готовишься к фестивалю, концерту, а потом его раз - и отменяют. И ты потом опять репетируешь. Мы репетируем очень много, готовимся к выпуску альбома "ДДТ", новую концертную программу сделали. Но, опять же, концерт наш на стадионе "Зенит" перенесли с 9 октября на февраль», - поделился музыкант.
По мнению Шевчука, ковидные ограничения в стране работают выборочно.
«Понимаю, коронавирус, но все во времена коронавируса должны жить по одним и тем же законам. А у нас раздолье корпоративов по стране, "Единая Россия" проводит свои праздники, а фестиваль в Воронеже берут и отменяют. Нам удалось отыграть на одном фестивале в Уфе, там было несколько тысяч, и никакого всплеска коронавируса не произошло, мы специально отслеживали заболеваемость, звонили врачам. Музыкант сейчас самый отчаянно страдающий человек из-за этого всего, может быть, в стране. Но я не жалуюсь, мы пробьемся», - подытожил Шевчук.
Продюсер фестивалей «Дикая мята» и «VIOLET» Андрей Клюкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эмоционально прокомментировал отмену фестиваля «Чернозём», назвав это «традицией 2021 года».
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