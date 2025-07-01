В ФРГ один человек погиб в результате поножовщины в офисе компании
Работник энергоснабжающей компании напал с ножом на людей в офисе организации в немецком городе Мелльрихштадт (федеральная земля Бавария). Об этом говорится в сообщении местной полиции.
Отмечается, что поножовщину устроил 21-летний мужчина.
«Погибла 59-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 55 и 62 лет получили тяжелые ранения», - подчеркнули в полиции.
Известно, что нападавший - гражданин ФРГ, его мотивы не уточняются. Правоохранители расследуют ЧП.
Между тем в Кемеровской области мужчину, напавшего с ножом на подростка и ранившего несовершеннолетнего, приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима, пишет RT.
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