В ФРГ один человек погиб в результате поножовщины в офисе компании

Работник энергоснабжающей компании напал с ножом на людей в офисе организации в немецком городе Мелльрихштадт (федеральная земля Бавария). Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Отмечается, что поножовщину устроил 21-летний мужчина.

«Погибла 59-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 55 и 62 лет получили тяжелые ранения», - подчеркнули в полиции.

Известно, что нападавший - гражданин ФРГ, его мотивы не уточняются. Правоохранители расследуют ЧП.

Между тем в Кемеровской области мужчину, напавшего с ножом на подростка и ранившего несовершеннолетнего, приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима, пишет RT.

