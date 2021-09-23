«Просто п***ц!» Продюсер «Дикой мяты» об отмене фестиваля «Чернозём»

Продюсер фестивалей «Дикая мята» и «VIOLET» Андрей Клюкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал отмену фестиваля «Чернозём», назвав это «традицией 2021 года».

«Все по сложившейся в 21 году традиции: разрешение на фестиваль было, начаться он должен был завтра, но разрешение за один день отозвали. Как раз ребята успели вложить по-максимуму средств, построить сцены, создать инфраструктуру, оплатить и привезти музыкантов. И вот один росчерком пера организаторы ранее согласованного мероприятия теперь должны всем десятки миллионов рублей. Ну это просто п***ц! Парни, держитесь, постарайтесь не опускать руки», - сказал Клюкин.

Фестиваль «Чернозём» должен был пройти в Воронежской области 24, 25 и 26 сентября.

Ранее за семь часов до начала был отменен фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области в июне 2021 года.

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