«Борьба будет лучше»: Вирусолог оценил ускоренные тесты Минобороны на коронавирус
Чем быстрее россиян будут тестировать на коронавирус, тем легче будет протекать пандемия, заявил Петр Чумаков.
Разработанные Минобороны ускоренные тесты на коронавирус окажут значительное влияние на развитие пандемии в России, они помогут своевременно изолировать заболевших от здоровых людей, заявил вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Минобороны России разработало новый способ тестирования на коронавирус, который в несколько раз быстрее обычных ПЦР-исследований и не уступает им в точности. Как отметили в ведомстве, набор для тестирования содержит специальный реагент, который за одну минуту инактивирует вирус, что позволяет перейти к выполнению исследования. Какой именно это реагент, не раскрывается.
«Это может быть какой угодно реагент. Очень многие вещества подавляют, инактивируют этот вирус, поэтому тут можно только гадать. Любое антисептическое средство такой способностью обладает. Но важно, чтобы это средство не мешало самой реакции ПЦР. Они подбирают то, что, с одной стороны, подавляет вирус, а с другой стороны не мешает реакции», - сказал Чумаков.
По его словам, использование ускоренных тестов на коронавирус во многом повлияет на течение пандемии в России.
«Такие тесты будут вовремя выявлять тех, кто заражен. Это позволит вовремя их изолировать, чтобы дальше никого не заражали. Ведь очень много сейчас людей переносят заболевание бессимптомно и сами не знают, что они заражены и являются источниками распространения. Чем больше тестирования, тем лучше борьба с этим. В том же Китае удается именно таким способом сдержать распространение вируса. Они тотально всех тестируют, иногда даже по несколько раз в день. И сейчас у них там все спокойно с коронавирусом», - резюмировал Чумаков.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отмечал, что пик заболеваемости «омикроном» в России может наступить уже в феврале.
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