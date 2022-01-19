«Борьба будет лучше»: Вирусолог оценил ускоренные тесты Минобороны на коронавирус

По его словам, использование ускоренных тестов на коронавирус во многом повлияет на течение пандемии в России.

«Такие тесты будут вовремя выявлять тех, кто заражен. Это позволит вовремя их изолировать, чтобы дальше никого не заражали. Ведь очень много сейчас людей переносят заболевание бессимптомно и сами не знают, что они заражены и являются источниками распространения. Чем больше тестирования, тем лучше борьба с этим. В том же Китае удается именно таким способом сдержать распространение вируса. Они тотально всех тестируют, иногда даже по несколько раз в день. И сейчас у них там все спокойно с коронавирусом», - резюмировал Чумаков.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отмечал, что пик заболеваемости «омикроном» в России может наступить уже в феврале.

