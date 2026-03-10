Трамп пригрозил Кубе «недружественным захватом»
10 марта 202606:33
Президент США Дональд Трамп во время республиканской конференции в штате Флорида пригрозил Кубе «недружественным захватом».
«Это может быть и недружественный захват», — заявил глава Белого дома. Американский лидер добавил, что госсекретарь Марко Рубио проводит переговоры с кубинской стороной.
Ранее Трамп пообещал Кубе «прекрасную новую жизнь» после войны в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Над регионами России сбили 17 украинских беспилотников
- Посольство: Россияне в Нидерландах подвергаются блокировке счетов
- Трамп пригрозил Кубе «недружественным захватом»
- У кометы 3I/ATLAS вновь нашли признаки инопланетного корабля
- Эксперты: Экономика РФ оказалась в одном шаге от стагфляции
- Матвиенко: Группа «Иванушек International» может быть переименована
- СМИ: США намерены ослабить санкции против российской нефти
- Трамп заявил, что впечатлил Путина операцией против Ирана
- Трамп: Конфликт с Ираном почти завершен
- США остановят нефтяные санкции против ряда стран