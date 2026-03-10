Трамп пригрозил Кубе «недружественным захватом»

Президент США Дональд Трамп во время республиканской конференции в штате Флорида пригрозил Кубе «недружественным захватом».

Трамп обещает разобраться с Кубой после Ирана

«Это может быть и недружественный захват», — заявил глава Белого дома. Американский лидер добавил, что госсекретарь Марко Рубио проводит переговоры с кубинской стороной.

Ранее Трамп пообещал Кубе «прекрасную новую жизнь» после войны в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАКуба

Горячие новости

Все новости

партнеры