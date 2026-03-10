Трамп пригрозил Кубе «недружественным захватом»

Путин провел телефонный разговор с Трампом Трамп: Война с Ираном почти закончена Из-за рекордных снегопадов высокий уровень воды во время весеннего половодья ожидается в 42 регионах России У кометы ATLAS вновь нашли признаки инопланетного корабля Композитор Матвиенко допустил изменение названия коллектива «Иванушки International»