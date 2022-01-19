Вирусолог назвал сроки пика и спада «омикрона» в России
Пик распространения омикрон-штамма в России придется на начало февраля. Об этом заявил главный научный сотрудник центра имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с «Лентой.ру».
Ученый отметил, что в своих прогнозах основывается на кривые заболеваемости в разных странах. При этом, по словам Альтштейна, сложно предсказать, когда заражения новым штаммом коронавируса пойдут на спад. Эксперт предположил, что заболеваемость может снизиться к концу февраля.
«Примерно 9-10 декабря мы видим отчетливо, как от кривой, которая была характерна для дельты и соответствовала ей, отщепилась линия, которая пошла вверх. <...> Было 16 тысяч у нас примерно, из которых, по-видимому, половина была дельта, а половина омикрон, а сейчас у нас 30 тысяч, и это, скорее всего, почти чистый омикрон», — добавил вирусолог.
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