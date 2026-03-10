СМИ: США намерены ослабить санкции против российской нефти
Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против российской нефти, сообщает Reuters.
По данным агентства, это необходимо, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители на фоне атак США и Израиля на Иран. Соответствующее объявление может быть сделано в ближайшие дни. Как ожидается, инициатива увеличит мировые поставки нефти на фоне масштабных перебоев в поставках на Ближний Восток.
Обсуждения могут включать как полное смягчение санкций, так и более целенаправленные варианты, которые позволят некоторым странам, таким как Индия, покупать российскую нефть, не опасаясь санкций со стороны Вашингтона.
Ранее стало известно, что Трамп планирует рассмотреть возможные меры по сдерживанию роста мировых цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
