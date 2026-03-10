США остановят нефтяные санкции против ряда стран

По его словам, это необходимо для того, чтобы снизить цены на сырье. «А, может, потом не потребуется эти санкции восстанавливать, если у нас будет мирная обстановка», - отметил глава государства.

Ранее стало известно, что Трамп планирует рассмотреть возможные меры по сдерживанию роста мировых цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

