США остановят нефтяные санкции против ряда стран
10 марта 202604:01
Американские власти готовы на время ослабить нефтяные санкции в отношении ряда стран, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
По его словам, это необходимо для того, чтобы снизить цены на сырье. «А, может, потом не потребуется эти санкции восстанавливать, если у нас будет мирная обстановка», - отметил глава государства.
Ранее стало известно, что Трамп планирует рассмотреть возможные меры по сдерживанию роста мировых цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп: Конфликт с Ираном почти завершен
- США остановят нефтяные санкции против ряда стран
- В двух отраслях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей
- В Венгрии заявили о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка
- В одном из торговых центров Ярославля произошла массовая драка подростков
- СМИ: Иран атаковал столицу Бахрейна
- СМИ: Абрамович хочет направить деньги от продажи «Челси» раненым бойцам РФ
- СМИ: Цены на нефть упали ниже $100 после резкого роста
- Трамп: Веселее уничтожать корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их
- Путин обсудил с Трампом Иран и Украину