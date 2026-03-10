У кометы 3I/ATLAS вновь нашли признаки инопланетного корабля
16 марта межзвездный объект 3I/ATLAS приблизится на минимальное расстояние к Юпитеру, сообщают «Известия».
После этого он навсегда покинет Солнечную систему. Известный астрофизик Ави Леб обнаружил у кометы признаки, которые очень похожи на работу двигателей. На снимках с телескопа Hubble видны симметричные струи газа, ориентированные по Солнцу и стабилизирующие положение тела в пространстве.
Внимание к теме НЛО усилилось после обещания президента США раскрыть сведения Пентагона о внеземной жизни. Как заявил Леб, поиск инопланетного разума во Вселенной должен стать основной задачей современной науки, поскольку в перспективе подобная встреча может повлечь конец цивилизации. Аналогичные исследования уже ведутся и в России, подтверждают отечественные астрономы.
Ранее Леб опубликовал расчеты, описывающие будущий путь межзвездного объекта 3I/ATLAS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
