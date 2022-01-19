В России разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

Как отметили в ведомстве, благодаря новой разработке результат исследования можно будет получить в течение получаса, при этом точность тестирования составит не менее 95%.

В Минобороны уточнили, что набор для тестирования содержит специальный реагент, который за одну минуту инактивирует вирус, что позволяет перейти к выполнению исследования. Ведомство отказалось от дополнительного оборудования, а также сократило количество материалов и реактивов.

Новая разработка полностью совместима с оборудованием для обычных ПЦР-исследований, отметили в министерстве.

