В России разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Министерство обороны заявило о создании в России ускоренного метода тестирования на коронавирусную инфекцию, пишут «Известия».
Как отметили в ведомстве, благодаря новой разработке результат исследования можно будет получить в течение получаса, при этом точность тестирования составит не менее 95%.
В Минобороны уточнили, что набор для тестирования содержит специальный реагент, который за одну минуту инактивирует вирус, что позволяет перейти к выполнению исследования. Ведомство отказалось от дополнительного оборудования, а также сократило количество материалов и реактивов.
Новая разработка полностью совместима с оборудованием для обычных ПЦР-исследований, отметили в министерстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru