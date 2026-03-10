Эксперты: Экономика РФ оказалась в одном шаге от стагфляции
Экономика России оказалась на грани стагфляции — рост цен сочетается с застоем ВВП, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Несмотря на то, что инфляция немного замедлилась, она остается высокой, а экономика в начале 2026 года пошла на спад. Чтобы сдержать удорожание товаров, Банк России долгое время оставляет ключевую ставку на двузначном уровне.
Регулятор считает, что инфляция достигнет цели в 4% уже в текущем году, а ВВП будет расти. Однако аналитики в этом сомневаются, так как дорогие кредиты тормозят инвестиции и могут затянуть экономику в стагнацию. Уже сокращаются инвестиции, прежде всего в машины и оборудование.
Дефицит бюджета, возможное ослабление рубля и санкции снова делают инфляцию вызовом 2026 года для большинства семей, предпосылок для снижения пока нет, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
