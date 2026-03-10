Трамп заявил, что впечатлил Путина операцией против Ирана
10 марта 202605:01
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что начало операции против Ирана впечатлило президента России Владимира Путина, сообщает «Лента.ру».
«Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного», — заявил глава Белого дома. Трамп отметил, что Тегеран обладает мощными вооруженными силами и хорошо оснащен оружием.
При этом президент США отметил, что верит в превосходство вооружения и американской армии.
Также Трамп сказал, что Конфликт с Ираном почти завершен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
