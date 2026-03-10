Трамп заявил, что впечатлил Путина операцией против Ирана

«Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного», — заявил глава Белого дома. Трамп отметил, что Тегеран обладает мощными вооруженными силами и хорошо оснащен оружием.

При этом президент США отметил, что верит в превосходство вооружения и американской армии.

Также Трамп сказал, что Конфликт с Ираном почти завершен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

