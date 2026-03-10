Посольство: Россияне в Нидерландах подвергаются блокировке счетов

Россияне сталкиваются с блокировкой либо закрытием банковских счетов и усиленными проверками транзакций в Нидерландах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Гааге.

В ведомстве отметили, что регулярно получают обращения о предвзятом отношении к россиянам при оказании банковских услуг. Еще в 2022 году для граждан РФ ограничили предельный размер депозитов 100 тысячами евро. Исключение делают только для обладателей действующего вида на жительство в странах Евросоюза.

«Банковские счета российских граждан нередко блокируются или закрываются в превентивном порядке, если их владельцы не могут оперативно подтвердить наличие действующего вида на жительство», - рассказали в посольстве.

Кроме того, нидерландские банки обязаны проводить более углубленные проверки транзакций граждан РФ. Дипмиссия отслеживает все подобные инциденты.

Между тем юрист Александр Хаминский порекомендовал россиянам закрывать банковские счета, которые давно не используются, чтобы избежать технического овердрафта и долгов, пишет 360.ru.

