Трамп: Конфликт с Ираном почти завершен

По его словам, Вашингтон на несколько недель опережают график операций против исламской республики. Глава государства указал, что у Тегерана «нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил. Отмечается, что США опережают первоначальный график в 4–5 недель.

До этого Трамп заявил, что США остановят нефтяные санкции против ряда стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

