Трамп: Конфликт с Ираном почти завершен
10 марта 202604:31
Война против Ирана почти завершена, заявил CBS News президент США Дональд Трамп.
По его словам, Вашингтон на несколько недель опережают график операций против исламской республики. Глава государства указал, что у Тегерана «нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил. Отмечается, что США опережают первоначальный график в 4–5 недель.
До этого Трамп заявил, что США остановят нефтяные санкции против ряда стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп: Конфликт с Ираном почти завершен
- США остановят нефтяные санкции против ряда стран
- В двух отраслях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей
- В Венгрии заявили о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка
- В одном из торговых центров Ярославля произошла массовая драка подростков
- СМИ: Иран атаковал столицу Бахрейна
- СМИ: Абрамович хочет направить деньги от продажи «Челси» раненым бойцам РФ
- СМИ: Цены на нефть упали ниже $100 после резкого роста
- Трамп: Веселее уничтожать корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их
- Путин обсудил с Трампом Иран и Украину