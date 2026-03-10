Трамп: Конфликт с Ираном почти завершен

Война против Ирана почти завершена, заявил CBS News президент США Дональд Трамп.

Трамп: Веселее уничтожать корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их

По его словам, Вашингтон на несколько недель опережают график операций против исламской республики. Глава государства указал, что у Тегерана «нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил. Отмечается, что США опережают первоначальный график в 4–5 недель.

До этого Трамп заявил, что США остановят нефтяные санкции против ряда стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

