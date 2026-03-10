Над регионами России сбили 17 украинских беспилотников
10 марта 202607:33
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 17 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Так, военные сбили девять дронов над Крымом, пять - над Белгородской областью, еще три - над Курской.
Ранее в Ростовской области ликвидировали БПЛА в четырех районах, данных о пострадавших не поступало, пишет 360.ru.
