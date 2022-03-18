«Большие проблемы»: Российским СМИ предрекли закрытие из-за ухода рекламодателей
Уход зарубежных компаний и приостановка их рекламной деятельности сильно ударит по медиа в России, заявил НСН исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков.
Сокращение медиарекламы на российском рынке из-за ухода зарубежных компаний составит порядка 70%, такие показатели могут привести к закрытию большинства российских СМИ, заявил исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Западные компании из-за военной спецоперации на Украине массово приостанавливают инвестиции в рекламу на российском рынке. Она является ключевым источником доходов для телеканалов, радиостанций, печатной прессы и интернет-изданий. В частности, крупнейшая компания PepsiCo заявила о прекращении в России рекламной деятельности.
«Пока не очень понятно, как сейчас обстоят дела в российских медиа, потому что ситуация меняется каждый день. Ежедневно появляются компании, которые заявляют о том, что они приостанавливают маркетинговую деятельность. Реклама и маркетинг, конечно, страдают в первую очередь. Но мы рассматриваем в своих прогнозах падение медиарекламы до 70%. Это, естественно, грозит закрытием средств массовой информации. В любом случае такая ситуация ударит по медиа», - сказал Смоляков.
При этом он отметил, что со временем российский бизнес сможет заменить иностранные компании на рынке медиарекламы.
«Это все, конечно, делается не одним днем по щелчку пальцев. Заменить западные компании в рекламе на российские сложно, но со временем это будет происходить в любом случае», - заключил Смоляков.
В свою очередь главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился со Смоляковым и отметил, что в связи с событиями на Украине рекламный рынок уже «упал» по ряду медийных направлений до 70%.
«Массовый уход рекламодателей наблюдается не только в связи со спецоперацией на Украине, это началось уже давно. Есть определенные кризисные моменты, связанные с пандемией. Например, реклама медицинских услуг и лекарственных препаратов даже выросла. Но что касается в целом рекламного рынка, то в связи с событиями на Украине он упал значительно по ряду медийных направлений до 70%. Поэтому есть достаточно большие проблемы. Но сейчас Минцифры уже занимается этими проблемами», - сказал Гусев.
Он также подчеркнул, что иностранные рекламодатели имели ключевое значение не для всех российских СМИ.
«Иностранный бизнес не такой уж был рекламоемкий, хотя, конечно, для определенных СМИ он имел свое значение. Например, глянцевые журналы очень много делали рекламы для разных иностранных товаров. Но для обычных СМИ это был не самый главный продукт», - резюмировал Гусев.
С конца февраля о приостановке бизнеса в России объявил целый ряд крупных рекламодателей. О сворачивании маркетинговой активности в стране за последнее время объявили Procter&Gamble, Nestlé, Reckitt Benckiser, Volkswagen, L’Oreal, Mars, McDonald’s, Danone и Yum! Restaraunts. Они входили в число 30 крупнейших рекламодателей России по итогам 2020 года.
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