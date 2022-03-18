«Большие проблемы»: Российским СМИ предрекли закрытие из-за ухода рекламодателей

«Массовый уход рекламодателей наблюдается не только в связи со спецоперацией на Украине, это началось уже давно. Есть определенные кризисные моменты, связанные с пандемией. Например, реклама медицинских услуг и лекарственных препаратов даже выросла. Но что касается в целом рекламного рынка, то в связи с событиями на Украине он упал значительно по ряду медийных направлений до 70%. Поэтому есть достаточно большие проблемы. Но сейчас Минцифры уже занимается этими проблемами», - сказал Гусев.

Он также подчеркнул, что иностранные рекламодатели имели ключевое значение не для всех российских СМИ.

«Иностранный бизнес не такой уж был рекламоемкий, хотя, конечно, для определенных СМИ он имел свое значение. Например, глянцевые журналы очень много делали рекламы для разных иностранных товаров. Но для обычных СМИ это был не самый главный продукт», - резюмировал Гусев.

С конца февраля о приостановке бизнеса в России объявил целый ряд крупных рекламодателей. О сворачивании маркетинговой активности в стране за последнее время объявили Procter&Gamble, Nestlé, Reckitt Benckiser, Volkswagen, L’Oreal, Mars, McDonald’s, Danone и Yum! Restaraunts. Они входили в число 30 крупнейших рекламодателей России по итогам 2020 года.

