СМИ: Google приостановила в РФ продажу контекстной рекламы на своих платформах
Американская корпорация Google приостановила продажу контекстной рекламы на своих платформах на территории России, сообщает агентство Reuters.
Причиной называются «чрезвычайные обстоятельства». Речь идет о сервисе Google Ads. Среди платформ, где перестанет быть доступна контекстная реклама, указывается сам поисковик, а также видеохостинг YouTube.
Ранее Роскомнадзор обратился к руководству корпорации Google с требованием разблокировать YouTube-канал главы ДНР Дениса Пушилина. В компанию направлено соответствующее письмо.
После этого появились сообщения о том, что Google объявила о блокировке по всей Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputink. Решение принято «в связи с продолжающейся на Украине войной».
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