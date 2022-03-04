СМИ: Google приостановила в РФ продажу контекстной рекламы на своих платформах

Причиной называются «чрезвычайные обстоятельства». Речь идет о сервисе Google Ads. Среди платформ, где перестанет быть доступна контекстная реклама, указывается сам поисковик, а также видеохостинг YouTube.

Ранее Роскомнадзор обратился к руководству корпорации Google с требованием разблокировать YouTube-канал главы ДНР Дениса Пушилина. В компанию направлено соответствующее письмо.

После этого появились сообщения о том, что Google объявила о блокировке по всей Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputink. Решение принято «в связи с продолжающейся на Украине войной».

