«Вконтакте» поддержит блогеров соцсети выплатой 100% дохода за показ рекламы

«ВКонтакте» объявила о решении поддержать блогеров соцсети, выплатив им 100% дохода от инструментов монетизации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Соцсеть «ВКонтакте» установила новый рекорд

Отмечается, что программа стартует в ближайшее время и будет действовать до 10 апреля. За месяц авторы платформы смогут заработать порядка 600 млн рублей.

CEO «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что в последнее время в сети наблюдается рост аудитории, в связи с этим было принято решение о поддержке авторов.



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ФОТО: Пресс-служба "ВКонтакте"
ТЕГИ:Вконтакте
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