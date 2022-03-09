«Вконтакте» поддержит блогеров соцсети выплатой 100% дохода за показ рекламы

Отмечается, что программа стартует в ближайшее время и будет действовать до 10 апреля. За месяц авторы платформы смогут заработать порядка 600 млн рублей.

CEO «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что в последнее время в сети наблюдается рост аудитории, в связи с этим было принято решение о поддержке авторов.





