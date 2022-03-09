«Вконтакте» поддержит блогеров соцсети выплатой 100% дохода за показ рекламы
9 марта 202220:59
«ВКонтакте» объявила о решении поддержать блогеров соцсети, выплатив им 100% дохода от инструментов монетизации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что программа стартует в ближайшее время и будет действовать до 10 апреля. За месяц авторы платформы смогут заработать порядка 600 млн рублей.
CEO «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что в последнее время в сети наблюдается рост аудитории, в связи с этим было принято решение о поддержке авторов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru