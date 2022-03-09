PepsiCo прекратит продажу напитков в России
Американская компания PepsiCo прекратит продажу напитков в России, сообщает Reuters.
Также будет свернута рекламная деятельность. Причиной называются события на Украине.
Будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков. При этом PepsiCo продолжит производство товаров первой необходимости: молочные продукты и детское питание. Это поможет поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок, отмечает компания.
Как сообщалось ранее, компания Starbucks заявила, что приостанавливает деятельность в России.
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