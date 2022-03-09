PepsiCo прекратит продажу напитков в России

Также будет свернута рекламная деятельность. Причиной называются события на Украине.

Будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков. При этом PepsiCo продолжит производство товаров первой необходимости: молочные продукты и детское питание. Это поможет поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок, отмечает компания.

Как сообщалось ранее, компания Starbucks заявила, что приостанавливает деятельность в России.

