Шашлыки вместо работы. Бизнес не рад новым майским каникулам

При этом больше половины (54%) опрошенных компаний еще не определились с графиком работы своих сотрудников на праздники, отмечают РИА Новости.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» положительно отнесся к идее продления майских праздников за счет новогодних каникул.

«Если майские праздники планируют продлить, чтобы сократить новогоднее пьянство и дать возможность людям вместо двух недель января быть на пригородных участках, наводить порядок на них и, конечно, наслаждаться первым теплом, - в этом есть смысл. А если будет сохранен десятидневный, а фактически двухнедельный новогодний чревоугоднический марафон, да еще и май добавят полмесяца – это будет неправильно», - сказал Онищенко.

Со своей стороны, вирусолог Алексей Аграновский отмечал, что 10-дневные выходные не ухудшат ситуацию в стране с коронавирусом.

«Дело не в таких мерах. Одни люди сидят дома, никуда не ходят и не заражаются, а другие ездят в Турцию или куда-то еще, куда не стоило бы сейчас ездить. Люди все разные, так что отменяй – не отменяй, объединяй – не объединяй все праздники, - это мало на что повлияет», - сказал Аграновский Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что увеличение майских праздников до 10 дней не поможет в борьбе с коронавирусом, но и не ухудшит ситуацию.

«Правильно, что поддержали шашлыки в парке вместо того, чтобы сидеть дома. Хватит сидеть дома, уже отсидели. Во-первых, на воздухе нельзя заразиться коронавирусом, только в помещении. Во-вторых, коронавирус никуда не уйдет – будет и четвертая, и 44-я волна. Мы не можем сидеть дома, мы должны жить, ходить на работу, учить детей в школе. Жизнь продолжается. Мы уже поиграли в «остановку жизни». Пусть теперь играется Европа и Америка, если им это хочется по каким-то причинам», - сказал доктор Мясников.

А вот лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев признался, что длинные майские выходные «не вдохновляют» его на написание новой песни, подобной новогоднему хиту "С первого по тринадцатое", хотя к самой идее он отнесся позитивно.