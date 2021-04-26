Шашлыки вместо работы. Бизнес не рад новым майским каникулам
Работодатели не разделили радость от длинных майских праздников с экс-главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, музыкантом Алексеем Кортневым и телеведущим Александром Мясниковым.
Внезапное увеличение майских праздников в России до 10 дней не вдохновило работодателей, при этом медики и эксперты отнеслись к этому в целом положительно.
Только 23% работодателей однозначно поддержали идею о продлении майских праздников, 15% ее «в целом поддержали», 38% отнеслись к этому резко негативно, 23% - «в целом негативно», свидетельствуют данные исследования компании по подбору персонала HeadHunter.
При этом больше половины (54%) опрошенных компаний еще не определились с графиком работы своих сотрудников на праздники, отмечают РИА Новости.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» положительно отнесся к идее продления майских праздников за счет новогодних каникул.
«Если майские праздники планируют продлить, чтобы сократить новогоднее пьянство и дать возможность людям вместо двух недель января быть на пригородных участках, наводить порядок на них и, конечно, наслаждаться первым теплом, - в этом есть смысл. А если будет сохранен десятидневный, а фактически двухнедельный новогодний чревоугоднический марафон, да еще и май добавят полмесяца – это будет неправильно», - сказал Онищенко.
Со своей стороны, вирусолог Алексей Аграновский отмечал, что 10-дневные выходные не ухудшат ситуацию в стране с коронавирусом.
«Дело не в таких мерах. Одни люди сидят дома, никуда не ходят и не заражаются, а другие ездят в Турцию или куда-то еще, куда не стоило бы сейчас ездить. Люди все разные, так что отменяй – не отменяй, объединяй – не объединяй все праздники, - это мало на что повлияет», - сказал Аграновский Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что увеличение майских праздников до 10 дней не поможет в борьбе с коронавирусом, но и не ухудшит ситуацию.
«Правильно, что поддержали шашлыки в парке вместо того, чтобы сидеть дома. Хватит сидеть дома, уже отсидели. Во-первых, на воздухе нельзя заразиться коронавирусом, только в помещении. Во-вторых, коронавирус никуда не уйдет – будет и четвертая, и 44-я волна. Мы не можем сидеть дома, мы должны жить, ходить на работу, учить детей в школе. Жизнь продолжается. Мы уже поиграли в «остановку жизни». Пусть теперь играется Европа и Америка, если им это хочется по каким-то причинам», - сказал доктор Мясников.
А вот лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев признался, что длинные майские выходные «не вдохновляют» его на написание новой песни, подобной новогоднему хиту "С первого по тринадцатое", хотя к самой идее он отнесся позитивно.
«Отношусь к идее увеличить число майских праздников, скорее, позитивно. Мне, честно говоря, все равно, потому что мы в майские дни работаем, играем концерты. С другой стороны для бюджетников, которые ходят на работу, есть какое-то послабление. Вне зависимости от того, выходные дни или рабочие, наш народ давно эту неделю с первого по девятое, там даже чуть больше выходит, отмечает активно. Если будут объявлены праздники, а, точнее, они точно будут объявлены, то это просто законодательное подтверждение того, что стихийно происходит само по себе все годы. Люди уходят в загул первого числа и выныривают из него десятого, точно так же, как это происходит в январе с первого по тринадцатое число», - пояснил Кортнев.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил 1 - 10 мая нерабочими днями. 23 апреля он согласился с соответствующим предложением руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой.
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