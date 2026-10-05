Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал, что дизайнер Артемий Лебедев не только принял участие в записи их совместного трека, но и сделал к нему обложку, а также появится на юбилейных концертах «шляпников».

Группа The Hatters в начале октября отметила 10-летие и представила совместный трек с Лебедевым под названием «Важнейшая новость». Музыченко на праздничной вечеринке раскрыл секрет, что на самом деле совместных песен всего четыре, однако публично представят лишь одну, передает корреспондент НСН.