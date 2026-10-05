«Хотели синюю пластинку»: The Hatters и Артемий Лебедев рассказали о совместном треке
Артемий Лебедев назвал «роскошным» свой музыкальный дебют, посетовав, что фанаты после их коллаборации «накидали в панамку» группе The Hatters.
Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал, что дизайнер Артемий Лебедев не только принял участие в записи их совместного трека, но и сделал к нему обложку, а также появится на юбилейных концертах «шляпников».
Группа The Hatters в начале октября отметила 10-летие и представила совместный трек с Лебедевым под названием «Важнейшая новость». Музыченко на праздничной вечеринке раскрыл секрет, что на самом деле совместных песен всего четыре, однако публично представят лишь одну, передает корреспондент НСН.
«У Артемия Лебедева синие волосы, и мы захотели сделать маленькую синюю пластинку, как в детстве, но это оказалось очень дорого, и мы сделали полноформатную пластинку, а чтобы ее заполнить, сели на студию и из одной песни, в которой мы за 10 минут записали его партию, сделали EP – четыре прекрасных композиции», - отметил музыкант.
По его словам, идея о коллаборации родилась, когда The Hatters выбирали место празднования своего юбилея и решили объединить его с днем рождения студии Артемия Лебедева.
«Весь этот год мы празднуем свое 10-летие. И мы подумали, что было бы правильно не только провести масштабные юбилейные концерты, но и сделать классную крутую закрытую вечеринку. Потом я вспомнил, что видел в выпусках Артемия Лебедева, что он свой день рождения празднует у себя в студии с размахом. Мы с ним, списались, поболтали, он говорит: давайте у меня отпразднуем. Но как мы объясним людям, почему мы здесь празднуем? Самое логичное – сделать совместную песню. Артемий для этой песни сделал обложки», - добавил Музыченко, пообещав, что дизайнер появится на юбилейных концертах группы.
Со своей стороны, Артемий Лебедев лаконично оценил свой музыкальный дебют словами: «Для начала роскошно». Он также отметил, что после записи их совместного трека группе The Hatters пришлось почувствовать себя блогерами, поскольку фанаты в комментариях «накидали им *** в панамку с пригоршней».
При этом в «Важнейшей новости» Лебедев не поет, а просто рассуждает о новостях, отмечает «Радиоточка НСН»
Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко ранее рассказал «Культурному гиду НСН», какими песнями музыканты удивят фанатов в юбилейный год,
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