«Хотели синюю пластинку»: The Hatters и Артемий Лебедев рассказали о совместном треке

Артемий Лебедев назвал «роскошным» свой музыкальный дебют, посетовав, что фанаты после их коллаборации «накидали в панамку» группе The Hatters.

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал, что дизайнер Артемий Лебедев не только принял участие в записи их совместного трека, но и сделал к нему обложку, а также появится на юбилейных концертах «шляпников».

Группа The Hatters в начале октября отметила 10-летие и представила совместный трек с Лебедевым под названием «Важнейшая новость». Музыченко на праздничной вечеринке раскрыл секрет, что на самом деле совместных песен всего четыре, однако публично представят лишь одну, передает корреспондент НСН.

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«У Артемия Лебедева синие волосы, и мы захотели сделать маленькую синюю пластинку, как в детстве, но это оказалось очень дорого, и мы сделали полноформатную пластинку, а чтобы ее заполнить, сели на студию и из одной песни, в которой мы за 10 минут записали его партию, сделали EP – четыре прекрасных композиции», - отметил музыкант.

По его словам, идея о коллаборации родилась, когда The Hatters выбирали место празднования своего юбилея и решили объединить его с днем рождения студии Артемия Лебедева.

«Весь этот год мы празднуем свое 10-летие. И мы подумали, что было бы правильно не только провести масштабные юбилейные концерты, но и сделать классную крутую закрытую вечеринку. Потом я вспомнил, что видел в выпусках Артемия Лебедева, что он свой день рождения празднует у себя в студии с размахом. Мы с ним, списались, поболтали, он говорит: давайте у меня отпразднуем. Но как мы объясним людям, почему мы здесь празднуем? Самое логичное – сделать совместную песню. Артемий для этой песни сделал обложки», - добавил Музыченко, пообещав, что дизайнер появится на юбилейных концертах группы.
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Со своей стороны, Артемий Лебедев лаконично оценил свой музыкальный дебют словами: «Для начала роскошно». Он также отметил, что после записи их совместного трека группе The Hatters пришлось почувствовать себя блогерами, поскольку фанаты в комментариях «накидали им *** в панамку с пригоршней».

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ФОТО: НСН
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