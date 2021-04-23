«Шаманские действия». Мясников о продлении майских праздников
Бороться с коронавирусом следует вакцинацией, а все остальные действия, включая длинные майские праздники, малоэффективны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.
Увеличение майских праздников до 10 дней не поможет в борьбе с коронавирусом, однако сейчас действительно пора выбираться на природу и перестать играть в «остановку жизни», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий и Александр Мясников.
«Вы понимаете, что остановить новую волну коронавируса, которая движется на российские города, мы не можем ни выходными днями, ни масками, одетыми одна на другую, ни прекращением сообщения с Турцией, Китаем, Марсом или Луной. Это все большей частью действия шаманские», - сказал Мясников.
По его словам, единственное, что сейчас люди могут противопоставить коронавирусу, это вакцинация.
При этом доктор призвал прекратить играть в "остановку жизни" и посоветовал всем отправляться на шашлыки.
«Правильно, что поддержали шашлыки в парке вместо того, чтобы сидеть дома. Хватит сидеть дома, уже отсидели. Во-первых, на воздухе нельзя заразиться коронавирусом, только в помещении. Во-вторых, коронавирус никуда не уйдет – будет и четвертая, и 44-я волна. Мы не можем сидеть дома, мы должны жить, ходить на работу, учить детей в школе. Жизнь продолжается. Мы уже поиграли в «остановку жизни». Пусть теперь играется Европа и Америка, если им это хочется по каким-то причинам», - добавил доктор.
Сейчас всем надо отдохнуть, выдохнуть и перестать везде искать коронавирус, заключил собеседник НСН.
Ранее в пятницу стало известно, что в России объявлены нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно. Президент России Владимир Путин согласился с предложением руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой сделать выходными дни между официальными майскими праздниками. По словам главы государства, он подпишет соответствующий указ уже сегодня.
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