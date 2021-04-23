«Шаманские действия». Мясников о продлении майских праздников

По его словам, единственное, что сейчас люди могут противопоставить коронавирусу, это вакцинация.

При этом доктор призвал прекратить играть в "остановку жизни" и посоветовал всем отправляться на шашлыки.

«Правильно, что поддержали шашлыки в парке вместо того, чтобы сидеть дома. Хватит сидеть дома, уже отсидели. Во-первых, на воздухе нельзя заразиться коронавирусом, только в помещении. Во-вторых, коронавирус никуда не уйдет – будет и четвертая, и 44-я волна. Мы не можем сидеть дома, мы должны жить, ходить на работу, учить детей в школе. Жизнь продолжается. Мы уже поиграли в «остановку жизни». Пусть теперь играется Европа и Америка, если им это хочется по каким-то причинам», - добавил доктор.

Сейчас всем надо отдохнуть, выдохнуть и перестать везде искать коронавирус, заключил собеседник НСН.

Ранее в пятницу стало известно, что в России объявлены нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно. Президент России Владимир Путин согласился с предложением руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой сделать выходными дни между официальными майскими праздниками. По словам главы государства, он подпишет соответствующий указ уже сегодня.

