Из музея Франции похитили одну из самых дорогих книг весом 200 кг

В местной прокуратуре работу называют «исключительным и уникальным произведением». Художественный редактор Жозеф Форе создал его в 1958 году. Он вдохновлялся текстом Святого Иоанна. Иллюстрации на огромных свитках выполнили четырнадцать художников и писателей XX века, включая Жана Кокто, Бернара Буффе и Жана Жионо.



Бронзовую обложку с золотом, драгоценными камнями и ракушками сделал Дали. Она весит около 150 килограммов, а вся работа — более 200.



В 1961–1972 годах книга побывала почти на 150 выставках по всему миру, затем хранилась в Швейцарии. Позже продали японцам. В 2003-м, когда ее готовили к аукциону по частям, произведение приобрел гендиректор компании по реставрации Кристиан Карутзос. Покупную цену он не раскрывал, но заявлял, что на момент создания произведение оценивалось в два миллиона франков и считалось самым дорогим в мире.



Мэр Иссуара Бертран Барро назвал ущерб неоценимым и «делом всей жизни» владельца. По его словам, тот очень подавлен и говорит, что украдено наследие Франции. Совершили ли кражу путем взлома, пока неизвестно. Расследование поручили следственной бригаде жандармерии Клермон-Феррана.



До этого из музея импрессиониста Огюста Ренуара в коммуне Кань-сюр-Мер под Ниццей украли четыре картины.

