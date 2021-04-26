«Клиент заплатит». Майские каникулы аукнутся россиянам ростом цен
Предприниматель Дмитрий Потапенко рассказал, как бизнес отреагирует на решение властей объявить дни с 1 по 10 мая нерабочими.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал идею властей продлить майские праздники, поскольку расплачиваться за это придется потребителям товаров и услуг.
«Таким указом постановляется, что людям, которые выйдут в эти дни, мы с вами – клиенты, а не работодатель, должны оплатить двойную ставку производства, потому что это по закону так установлено. Кто потеряет? Предприниматель не потеряет, потеряем мы с вами, потому что мы получим товары, произведённые в это время, просто по двойной цене, как минимум. За все всегда платил и будет платить клиент», - отметил Потапенко.
По его словам, предприниматели будут вынуждены закладывать в цену того или иного товара повышенный оклад сотрудника, который этот товар произвел – таковы принципы экономики.
«Вся экономика строится исключительно на потребителе, и надо отталкиваться исключительно от потребителя. Никакой работодатель не приобретает и не теряет, мы получаем либо больше издержек, либо меньше. Мы получаем рост издержек в товаре или услуге, потому что кто-то в это время все равно будет производить эти товары и услуги», - пояснил он.
Он также отметил, что стоимость труда – один из основных компонентов себестоимости товара или услуги, что значительно влияет на рост цены.
«Во многих вещах стоимость труда плюс налоги составляет порядка 60-70%. Поэтому отношусь я к этому как клиент крайне негативно. Если с 1 по 10 января и мая вся страна должна отдыхать, тогда надо спросить: а кто будет производить товары и услуги?» - заключил эксперт.
Ранее результаты опроса Headhunter показали, что пятая часть работодателей продолжит работать с 4 по 7 мая, но больше половины пока не решили, будет ли работать компания в продленные праздничные дни. При этом 38% отнеслись к расширенным каникулам резко негативно, 23% - «в целом негативно».
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что увеличение майских праздников до 10 дней не поможет в борьбе с коронавирусом, но и не ухудшит ситуацию.
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