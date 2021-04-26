«Клиент заплатит». Майские каникулы аукнутся россиянам ростом цен

«Таким указом постановляется, что людям, которые выйдут в эти дни, мы с вами – клиенты, а не работодатель, должны оплатить двойную ставку производства, потому что это по закону так установлено. Кто потеряет? Предприниматель не потеряет, потеряем мы с вами, потому что мы получим товары, произведённые в это время, просто по двойной цене, как минимум. За все всегда платил и будет платить клиент», - отметил Потапенко.

По его словам, предприниматели будут вынуждены закладывать в цену того или иного товара повышенный оклад сотрудника, который этот товар произвел – таковы принципы экономики.

«Вся экономика строится исключительно на потребителе, и надо отталкиваться исключительно от потребителя. Никакой работодатель не приобретает и не теряет, мы получаем либо больше издержек, либо меньше. Мы получаем рост издержек в товаре или услуге, потому что кто-то в это время все равно будет производить эти товары и услуги», - пояснил он.

Он также отметил, что стоимость труда – один из основных компонентов себестоимости товара или услуги, что значительно влияет на рост цены.