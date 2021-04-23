«Не вдохновляет». Кортнев отказался писать песню про длинные «майские»

Большие выходные в мае, о которых ранее объявил президент России Владимир Путин, не вдохновляют на написание новой песни, заявил лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее продлить выходные российского лидера попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Во-первых, в одну и ту же реку входить дважды не следует, поэтому написать новую песню, теперь уже о майских праздниках (в 2009 году группа записала песню «С первого по тринадцатое» о новогодних каникулах – прим. НСН) желания не возникает. Во-вторых, я абсолютно не понимаю, как идея защитить население от коронавируса связана с решением продлить майские праздники. Люди же будут все равно собираться огромными толпами, отмечать, жарить шашлыки, выпивать и посещать всяческие праздничные мероприятия. Я так понимаю, они надеются на то, что все просто отсидятся на даче в этот момент? Ну, может быть. В общем, на песню это всё не вдохновляет, если честно, совершенно», - заявил Кортнев.

При этом музыкант относится к самой идее увеличения количества выходных в мае позитивно, ведь в это время люди все равно «уходят в загул» и решение властей просто оформило эту «традицию» официально.

«Отношусь к идее увеличить число майских праздников, скорее, позитивно. Мне, честно говоря, все равно, потому что мы в майские дни работаем, играем концерты. С другой стороны для бюджетников, которые ходят на работу, есть какое-то послабление. Вне зависимости от того, выходные дни или рабочие, наш народ давно эту неделю с первого по девятое, там даже чуть больше выходит, отмечает активно. Если будут объявлены праздники, а, точнее, они точно будут объявлены, то это просто законодательное подтверждение того, что стихийно происходит само по себе все годы. Люди уходят в загул первого числа и выныривают из него десятого, точно так же, как это происходит в январе с первого по тринадцатое число», - считает музыкант.

С 1 по 10 мая в России скоро объявят выходными днями. Соответствующий указ президент подпишет, скорее всего, в пятницу.

Ранее вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал бредом инициативу об увеличении продолжительности майских праздников в счет январских каникул.

