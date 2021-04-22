Онищенко поддержал продление майских праздников в счёт новогодних
Бывший главный санитарный врач уверен, что дополнительные выходные в мае станут благом для мегаполисов, в первую очередь для Москвы.
Майские праздники следует продлить за счет новогодних каникул, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее сообщалось, что Минтруд рассматривает предложения увеличить в этом году продолжительность майских праздников.
«Если майские праздники планируют продлить, чтобы сократить новогоднее пьянство и дать возможность людям вместо двух недель января быть на пригородных участках, наводить порядок на них и, конечно, наслаждаться первым теплом, - в этом есть смысл. А если будет сохранен десятидневный, а фактически двухнедельный новогодний чревоугоднический марафон, да еще и май добавят полмесяца – это будет неправильно», - отметил он.
Одним из важных факторов принятия решения о дополнительных выходных будет эпидемиологическая ситуация в России. Вирусолог Алексей Аграновский заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что возможное продление в России майских праздников существенно не повлияет на заболеваемость.
«Если Минтруд изучает данный вопрос, применительно к конкретной ситуации, связанной с коронавирусом, то это не его дело. Есть соответствующие штабы, которые в каждом конкретном случае, в каждом регионе примут адекватное решение», - заявил, в свою очередь, Онищенко.
По его мнению, продление майских, возможно, положительно скажется на эпидемиологической ситуации в мегаполисах, откуда жители на время длительных выходных часто уезжают на дачи.
«Весь народ окажется на шашлыках в лесу, в застольях, будут двигаться по городу, мероприятия будут проводиться. Москва, допустим, имеет свою особенность. Чем длительнее выходные, тем быстрее москвичи уезжают за город. И, как правило, уезжает старшее поколение, которое в данном случае является главной группой риска. В других городах не понятно, как ведут себя. Для мегаполисов это в какой-то мере лучше. Все уедут и будут сидеть каждый на своих шести, двенадцати сотках или гектарах», - пояснил бывший санитарный врач страны.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спрогнозировал погоду на майские праздники.
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