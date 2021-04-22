Онищенко поддержал продление майских праздников в счёт новогодних

Одним из важных факторов принятия решения о дополнительных выходных будет эпидемиологическая ситуация в России. Вирусолог Алексей Аграновский заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что возможное продление в России майских праздников существенно не повлияет на заболеваемость.

«Если Минтруд изучает данный вопрос, применительно к конкретной ситуации, связанной с коронавирусом, то это не его дело. Есть соответствующие штабы, которые в каждом конкретном случае, в каждом регионе примут адекватное решение», - заявил, в свою очередь, Онищенко.

По его мнению, продление майских, возможно, положительно скажется на эпидемиологической ситуации в мегаполисах, откуда жители на время длительных выходных часто уезжают на дачи.

«Весь народ окажется на шашлыках в лесу, в застольях, будут двигаться по городу, мероприятия будут проводиться. Москва, допустим, имеет свою особенность. Чем длительнее выходные, тем быстрее москвичи уезжают за город. И, как правило, уезжает старшее поколение, которое в данном случае является главной группой риска. В других городах не понятно, как ведут себя. Для мегаполисов это в какой-то мере лучше. Все уедут и будут сидеть каждый на своих шести, двенадцати сотках или гектарах», - пояснил бывший санитарный врач страны.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спрогнозировал погоду на майские праздники.

