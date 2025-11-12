«Боимся отпускать детей!»: Деревню Беляниново пугают грузовики и мусор
Жителей подмосковной деревни Беляниново отрезали от леса, пугая детей грузовиками, мигрантами и мусором, а в это время НСН достучалась до властей Башкирии, сделавших тротуары в деревне Бурцево.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в середине осени получает все больше обращений от жителей деревень, жизнь которых пытаются отравить горами мусора. Так, в подмосковном Беляниново бьют в колокола из-за стихийно возникшей на месте поля промзоны и заполонивших деревню грузовиков.
При этом есть и хорошие новости. Например, в Башкирии после обращения НСН сделали тротуары в деревне Бурцево, а власти Тверской области пообещали очистить воду в Ржеве.
***
В деревне Беляниново проживает две тысячи человек. Она расположена всего в семи километрах от Москвы, рядом с Мытищами. Раньше ее жители наслаждались видами на поле и лес, однако эту идиллию превратили в промзону, проход в лес перекрыли, а деревню наводнили грузовиками, от которых шарахаются дети.
«Это началось много лет назад, но этой весной перешло в критическую фазу. Поля стали засыпать строительным мусором, рядом поставили какие-то непонятные бараки с мигрантами, жгут строительный мусор. Мы периодически заходим посмотреть, что происходит, и ужасаемся масштабам. По деревне ездят большегрузы, 40- и 50-тонники, хотя дороги здесь для этого вообще не предназначены. Администрация приехала и поставила запрещающий знак для грузовиков, а он не действует фактически. Вокруг шум, штукатурка в домах осыпается, они ездят по водопроводу, который весь прогнулся, из-за чего идет подтопление у людей. Летом был трафик одна машина каждые 30 секунд. В деревне есть большая школа, однако родители боятся отпускать туда детей. Их везут на машине к школе, чтобы они не попали под грузовик», - рассказал НСН один из местных жителей.
По его словам, это далеко не все беды, однако местные власти закрывают глаза на происходящее.
«Раньше был просто проход к лесу через поле, а буквально вчера эти же самые деятели закончили строить там забор высотой три метра. Но это только вершина айсберга. Все эти поля находятся под линиями электропередач, местами - на газопроводе высокого давления. Просьбы жителей обратить на это внимание властей спускаются через областную администрацию в администрацию округа, а потом этой все раз - и растворяется», - возмутился собеседник НСН.
Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева разобраться с ситуацией в Беляниново.
***
Тем временем хорошие новости пришли из Тверской области, где недавно сменился губернатор. Жалобы жителей Ржева на ржавую воду через НСН дошли до самого верха. В областном правительстве пообещали нам завершить реконструкцию водозаборов «Ржев 1» и «Ржев 2» уже в декабре этого года. Ближе к Новому году мы проверим, превратятся ли эти слова в реальные дела.
Ну а власти Башкирии после обращения НСН из-за ситуации с дорогами и освещением в деревне Бурцево сделали на центральных улицах тротуары. Кроме того, в деревне по нашей просьбе установили дорожные знаки. Правда, обещание сделать уличное освещение пока не выполнено.
«Сделали бордюры, не на всех улицах, но на центральных они появились. Кроме того, поставили дорожные знаки, указывающие, что это населенный пункт. При этом камер контроля скорости пока нет, как нет и обещанного освещения. В семь часов вечера уже темно, а школьницы идут домой по дороге в потемках», - рассказала НСН местная жительница.
Мы будем следить за развитием ситуации, чтобы обещание провести в Бурцево освещение все-таки выполнили.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аналитик Юшков: Россия снизит скидки на нефть через несколько недель
- Путин объявил Якубовичу благодарность за заслуги в сфере СМИ
- В Госдуме отказались повышать оклады солдатам-срочникам
- Ушаков заявил, что РФ и США продолжают контакты по теме Анкориджа
- Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны
- Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
- «Подлечить нервишки»: Психолог назвала основные причины ожирения у женщин
- Пластический хирург заявил, что число липосакций выросло в три раза
- Россиянам объяснили, какие фразы выдают финансовых мошенников
- Карпин назвал идеальных соперников для футбольной сборной России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru