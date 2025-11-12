«Боимся отпускать детей!»: Деревню Беляниново пугают грузовики и мусор

***

В деревне Беляниново проживает две тысячи человек. Она расположена всего в семи километрах от Москвы, рядом с Мытищами. Раньше ее жители наслаждались видами на поле и лес, однако эту идиллию превратили в промзону, проход в лес перекрыли, а деревню наводнили грузовиками, от которых шарахаются дети.

«Это началось много лет назад, но этой весной перешло в критическую фазу. Поля стали засыпать строительным мусором, рядом поставили какие-то непонятные бараки с мигрантами, жгут строительный мусор. Мы периодически заходим посмотреть, что происходит, и ужасаемся масштабам. По деревне ездят большегрузы, 40- и 50-тонники, хотя дороги здесь для этого вообще не предназначены. Администрация приехала и поставила запрещающий знак для грузовиков, а он не действует фактически. Вокруг шум, штукатурка в домах осыпается, они ездят по водопроводу, который весь прогнулся, из-за чего идет подтопление у людей. Летом был трафик одна машина каждые 30 секунд. В деревне есть большая школа, однако родители боятся отпускать туда детей. Их везут на машине к школе, чтобы они не попали под грузовик», - рассказал НСН один из местных жителей.

По его словам, это далеко не все беды, однако местные власти закрывают глаза на происходящее.

«Раньше был просто проход к лесу через поле, а буквально вчера эти же самые деятели закончили строить там забор высотой три метра. Но это только вершина айсберга. Все эти поля находятся под линиями электропередач, местами - на газопроводе высокого давления. Просьбы жителей обратить на это внимание властей спускаются через областную администрацию в администрацию округа, а потом этой все раз - и растворяется», - возмутился собеседник НСН.

Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева разобраться с ситуацией в Беляниново.