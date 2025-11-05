«Мигрирующая помойка»: В Химках встали «скорые», а в Лопотово жалуются на мусор
В Левобережном микрорайоне Химок «скорые» не могут проехать к больнице из-за забора на улице Совхозной, а в деревне Лопотово дети проигрывают в «битве» с мусорными свалками.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает все больше обращений от россиян, признающихся, что мы остаемся для них последней надеждой решить проблемы.
Так, в ноябрьские праздники мы получили большое количество обращений из Химок, тысячи жителей которых оказались в ловушке из-за дорожного парадокса. Ну а детям из подмосковной деревне Лопотово портит жизнь «мигрирующая» помойка.
Жители микрорайона Левобережный в Химках рассказали НСН, что с лета там продолжается удивительная ситуация. Один из местных бизнесменов решил «отхватить» половину муниципальной дороги под парковку, «разрезав» проезжую часть забором. В итоге на дороге осталось лишь две полосы, застывших в вечной пробке. Восемь жилых домов и даже поликлиника оказались в ловушке – к ним не могут проехать ни пожарные, ни «скорая». Люди собрали 10 тысяч подписей с просьбой прекратить беспредел, однако парковка и ныне там.
«Эта ситуация продолжается уже четыре месяца. Владелец парковки захватил участок муниципальной дороги, поставив там забор и превратив ее часть в платную автостоянку. В микрорайоне только один въезд и выезд, при этом дорога существенно сузилась. Рядом находится больница. В итоге в больницу не может проехать "скорая". Он просто "отсек" несколько домов по улице Совхозной. К ним также не подъехать теперь ни пожарным ни "скорой". Они едут в объезд, но это далеко, при этом второго выезда из микрорайона теперь попросту нет. Есть прокурорское распоряжение на демонтаж этой парковки, но оно не выполняется. Из-за этого мы еще и остаемся без автобуса. Мы просили автобус к поликлинике, но его не могут запустить из-за того, что именно из-за этого участка ГИБДД не дает разрешение. Они ждут, когда он снесет забор, а он не собирается сносить ничего», - рассказала НСН одна из местных жительниц.
Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева разобраться с ситуацией в Химках.
У жителей деревни Лопотово, что под Солнечногорском, другая проблема. На весь поселок всего две помойки, которые не справляются с нагрузкой. При этом их почему-то поставили прямо у заборов жилых домов, жители которых страдают от антисанитарии, крыс и запаха. Люди просят перенести мусорки в другое место, но проблема не решается три года.
«У нас большая деревня, при этом на всю деревню две помойки. Одна из них перекочевала к нам практически под дом. Из-за того, что участок земли наклонный, с этой помойки постоянно все течет через дорогу к нам в огород. Мусор разлетается, его разносят животные тоже через заборы. Жить рядом с помойкой, мягко говоря, не очень комфортно. Сейчас к этому добавился еще и ночной вывоз мусора. Мусорвозы приезжают в 2-3 часа носи, шумят, дети просыпаются и пугаются. Та помойка, что у меня под домом, в ужасном состоянии. На другом конце деревни люди тоже постоянно борются за то, чтобы расположенная там помойка была в более-менее нормальном состоянии», - рассказал НСН один из жителей Лопотово.
По его словам, раньше свалка мусора портила красивый вид на коттеджный поселок. При этом местные власти не нашли ничего лучше, чем переставить ее из-под забора одного дома к другому.
«У нас есть коттеджный поселок "Тихая Гавань", раньше помойка стояла рядом с центральным въездом туда, что было не очень презентабельно. Она была расположена с нарушениями, стояла рядом с забором жилого дома, там тоже люди мучились. Потом якобы было какое-то собрание, но с нами никто не советовался. После этого помойку просто перенесли с одного места, где она мешала людям, в другое место, где она теперь мешает нам. У одних людей голова не болит, зато болит у нас. Я же предлагаю сделать так, чтобы не к какому-нибудь соседу ее перенести, чтобы у третьего человека голова болела, а поставить ее так, чтобы она никому не мешалась и нормально функционировала круглый год», - отметил собеседник НСН.
Мы переадресовали его вопросы местным властям и в Роспотребнадзор.
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
