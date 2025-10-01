«Она с мусором и червяками!»: В Ржеве воду из-под крана заменили водоматами

***

Город Ржев находится в ста с лишним километрах от Твери и известен воинскими мемориалами. Однако десять с лишним лет назад там появилась другая «достопримечательность» – ржавая вода в кранах, на которую людям даже страшно смотреть.

«Это продолжается больше 10 лет, с 2012 года вода течет с мусором, с червяками, она просто коричневого цвета, при этом тариф на эту воду, как на питьевую. Нужен новый водозабор. Его начали строить и обещали сдачу в 2022 году, но этого не произошло. Сейчас говорят, что раньше 2026 года нового водозабора не будет, но то же самое было и в прошлом году. Мы слышим только обещания, каждый год откладывают. Это проблема не только нашей пятиэтажки, она охватывает весь город. Максимум чего удается добиться через суд - платить за нее, как за техническую воду», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

При этом вместо решения проблемы в городе наладили бизнес по продаже питьевой воды.

«Мы постоянно покупаем, пьем только покупную воду, а дома - закрываем глаза и моемся. Точно так же и с мытьем детей, вот так и выживают люди. У меня возле дома два водомата, и это везде - в любой двор зайти, там один-два аппарата стоят. Весь город утыкан этими аппаратами с водой, 4 рубля за литр воды. Я своей бабушке заказываю две баклажки по 19 литров, потому что таскать самой у меня нету сил. Моя бабушка - узник и ветеран Великой Отечественной войны, она блокаду пережила, их деревню немцы оккупировали. Я считаю, что человек не заслужил в 87 лет такую ситуацию, когда она помыться не может нормально», - возмутилась собеседница НСН.

Мы переадресовали ее вопросы властям Тверской области, губернатор которой Игорь Руденя на дня пошел на повышение. Проверим, сможет ли его преемник решить вечную проблему Ржева.

***

В станице Старокорсунская Краснодарского края другая проблема. На бумаге дома там газифицированы, однако по факту многодетные семьи и пенсионеры вынуждены топить дрова. Вместо социальной газификации с жителей местных СНТ требуют за подведение газа по 600 тысяч рублей, как будто здесь не слышали о решениях президента и правительства РФ.

«У нас много различных СНТ. Раньше частник провел здесь газовые трубы и брал деньги за подключение. Однако после выхода закона о бесплатном подведении газа к границам участков они просят за подключение 600 тысяч рублей или вообще не подключают. Мы подали заявку в начале июля, но она до сих пор висит в едином центре газификации на просмотр документов. Мое дело по газификации не движется никуда, оно просто заморожено. Только в нашем СНТ эта проблема у 34 домов, а так она касается порядка 300 семей. Кто-то дровами дома топит, кто-то подключается к электричеству и отапливается котлами, но это очень дорого выходит – у кого-то 15 тысяч в месяц, у кого-то больше, в зависимости от того, какой дом. Мои соседи, например, говорят, что кондиционером отапливаются, ставя его на теплый воздух. Кто-то привозит бочки с газом и закапывает их в землю. При этом официально наш СНТ считается газифицированным», - сообщил НСН один из местных жителей.

Мы попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева разобраться в этой парадоксальной ситуации.