«Без света и тротуаров»: Три башкирских деревни просят защитить детей после трагедии

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Башкирские деревни Бурцево. Шамонино и Шмидтово находятся недалеко от Уфы, там проживают несколько тысяч человек, среди которых очень много детей. При этом в поселках нет ни тротуаров, ни света, ни дорожных полицейских. Чтобы попасть в школу или детсад, малыши должны пройти опасный квест, который этим летом уже привел к трагедии.

«Наши три деревни расположены в 12-15 километрах от Уфы. В этих деревнях два садика, один уже функционирует и один строится. Также у нас две школы, одна переполнена, а другая построена, но никак не может открыться, но главная проблема в другом. У нас в трех деревнях нет ни одной улицы, где были бы тротуары для людей. Дети ездят на велосипедах, мамы идут с колясками, люди ходят за продуктами или до остановки – и все по грунтовой дороге, по обочине, больше ничего нет. У нас уже произошла трагедия. В начале лета сбили мальчика, который ехал на велосипеде. Водитель летел со скоростью 90 км в час и насмерть его сбил. Через неделю произошел второй случай – ребенка сбили, но не насмерть. После этого приезжало телевидение, сняли репортаж, но ничего не изменилось», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

По его словам, родители со страхом ждут начала учебного года и просят установить в деревнях хотя бы знаки, камеры и дорожных полицейских.

«Перед школой и садиком есть дорожные полицейские и знаки, еще два знака "ограничение скорости 20 километров" у озера – и всё. Все дети гуляют на дороге. Детские площадки есть, но до них же надо безопасно дойти или на велосипеде доехать, а это не получится, потому что и идти, и ехать приходится по дороге. Нет ни освещения, ни тротуаров, ни камер, ни дорожных полицейских, ни знаков. Вообще ничего нет. Что называется: построили три деревни и живите как хотите, хотите – сами стройте. Местные власти говорят: финансов нет, но вы держитесь, а ведь скоро дети пойдут в школу», - подчеркнула собеседница НСН.

Мы попросили главу Башкирии Радия Хабирова и руководство Госавтоинспекции России обеспечить безопасность малышей.

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Тем временем к нам обратились жители поселка Старая Соржа в Колтушском городском поселении Ленинградской области. Люди столкнулись с удивительной ситуацией – единственный въезд туда сделали платным, закрыли шлагбаумом, и теперь все должны платить по 500 рублей, чтобы попасть к себе же домой.

«Это поселок Старая Соржа, СНТ "Росток" рядом с городом Колтуши в семи километрах от Питера. Въезд закрыт шлагбаумом. Весь поселок либо должен платить каждый раз, когда заезжаешь, либо заключать частный сервитут. Один проезд стоит 500 рублей. Если мне нужно выехать и въехать – платишь еще раз, если пять раз в день - значит 2500. Была альтернативная дорога через соседнее село и поле, ее перекопали, теперь дороги нет. Я первый раз с таким столкнулся, что нет альтернативного проезда, а только платный. Там шлагбаум на въезд и на выезд, пункт проезда, как на платных трассах. Мы писали в администрацию несколько раз, но пока никакого ответа нет. Никто не понимает, как это возможно, но все платят, потому что выхода нет», - пожаловался НСН один из жителей поселка.

Мы попросили губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко разобраться с этим парадоксом.