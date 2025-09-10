Салтыковка благодарит «Кривую линию» за новый садик, а под Тверью школьников «отрезали» от дома
Губернатор Московской области после обращения НСН разобрался с трехлетней проблемой Салтыковки, а в Тверской области школьников из Глазково оставили без безопасной дороги домой, убрав от автобусных остановок пешеходный переход.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в преддверии нового учебного года и сразу после его начала получил сразу несколько обращений от родителей, обеспокоенных судьбой детсадовцев и школьников.
Так, губернатор Московской области после обращения НСН решил проблему с детсадом в Салтыковке, успокоив мам и пап. Тем временем в Тверской области транспортный парадокс вынуждает детей из деревни Глазково рисковать жизнью, чтобы попасть домой из школы.
***
В конце июня мы рассказывали о ситуации в Салтыковке Московской области. Там три года происходила странная история с детским садом. Детей туда набирать перестали, а родителям сказали переводить малышей в другие места. В итоге в одном садике осталось семь детей, а второй оказался переполнен и трещал по швам. Люди боялись, что их садик снесут, а нового не будет, и просили прояснить его будущее, однако местные власти словно в рот воды набрали.
После обращения НСН к губернатору Московской области Андрею Воробьеву ситуация наконец прояснилась. В Минобразования области заверили, что в планах есть строительство в Салтыковке садика на 125 мест. Родители признались, что для них это – настоящая победа.
«У нас все хорошо. Губернатор Воробьев дал распоряжение правительству Московской области, нас включили в областную программу по строительству садика. Уже деньги выделены и обещано его строительство с 1 февраля 2026 до 25 декабря 2027 года. Это практически победа для нас, спасибо! Теперь мы будем держать руку на пульсе, чтобы действительно началось строительство», - рассказала НСН одна из мам из Салтыковки.
НСН будет следить за развитием ситуации.
***
А вот детям Тверской области повезло меньше. В преддверии 1 сентября единственный проезд от Твери к деревне Глазково перекрыли двойной сплошной линией разметки, убрав при этом пешеходный переход, находившийся рядом с автобусными остановками.
В итоге почти две тысячи человек остались перед выбором – или делать двухкилометровый крюк, или бежать через дорогу, чтобы вернуться домой.
«В нашем поселке две тысячи человек. Многодетные семьи, участники СВО, пенсионеры. Это была единственная дорога, и все нормально было. И перед первым сентября где-то 28 или 29 числа внезапно убрали перекресток и запретили поворот к Глазково, если ехать со стороны Твери. Ближайший поворот теперь через полтора километра. Дети приезжают из школы и не могут перейти дорогу, им приходится идти до следующего перекрестка, но там нет нормальной обочины, грязь накидана, кирпичи. Сами подумайте, кто пойдет через дорогу до перекрестка полтора километра и обратно? Все будут нарушать, конечно», - рассказал НСН один из местных жителей.
По его словам, на этом перекрестке уже произошел несчастный случай, а теперь там и вовсе нет зебры.
«В том году там девочку-школьницу сбили. Слава Богу, обошлось без летального исхода. До этого там был просто пешеходный был переход. После того, как девушку сбили в том году, поставили светящиеся знаки. А сейчас все это убрали и ходи, как хочешь. При этом на этом перекрестке находятся две остановки – на Тверь и из города. Как может быть автобусная остановка без пешеходного перехода? Человек вышел из автобуса и должен идти полтора километра, чтобы перейти дорогу? Ну это глупости какие-то!» - недоумевает собеседник НСН.
Мы попросили губернатора Тверской области Игоря Руденю разобраться в дорожном парадоксе и обезопасить детей из Глазково.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
