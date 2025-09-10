Салтыковка благодарит «Кривую линию» за новый садик, а под Тверью школьников «отрезали» от дома

***

В конце июня мы рассказывали о ситуации в Салтыковке Московской области. Там три года происходила странная история с детским садом. Детей туда набирать перестали, а родителям сказали переводить малышей в другие места. В итоге в одном садике осталось семь детей, а второй оказался переполнен и трещал по швам. Люди боялись, что их садик снесут, а нового не будет, и просили прояснить его будущее, однако местные власти словно в рот воды набрали.

После обращения НСН к губернатору Московской области Андрею Воробьеву ситуация наконец прояснилась. В Минобразования области заверили, что в планах есть строительство в Салтыковке садика на 125 мест. Родители признались, что для них это – настоящая победа.

«У нас все хорошо. Губернатор Воробьев дал распоряжение правительству Московской области, нас включили в областную программу по строительству садика. Уже деньги выделены и обещано его строительство с 1 февраля 2026 до 25 декабря 2027 года. Это практически победа для нас, спасибо! Теперь мы будем держать руку на пульсе, чтобы действительно началось строительство», - рассказала НСН одна из мам из Салтыковки.

НСН будет следить за развитием ситуации.

***

А вот детям Тверской области повезло меньше. В преддверии 1 сентября единственный проезд от Твери к деревне Глазково перекрыли двойной сплошной линией разметки, убрав при этом пешеходный переход, находившийся рядом с автобусными остановками.

В итоге почти две тысячи человек остались перед выбором – или делать двухкилометровый крюк, или бежать через дорогу, чтобы вернуться домой.

«В нашем поселке две тысячи человек. Многодетные семьи, участники СВО, пенсионеры. Это была единственная дорога, и все нормально было. И перед первым сентября где-то 28 или 29 числа внезапно убрали перекресток и запретили поворот к Глазково, если ехать со стороны Твери. Ближайший поворот теперь через полтора километра. Дети приезжают из школы и не могут перейти дорогу, им приходится идти до следующего перекрестка, но там нет нормальной обочины, грязь накидана, кирпичи. Сами подумайте, кто пойдет через дорогу до перекрестка полтора километра и обратно? Все будут нарушать, конечно», - рассказал НСН один из местных жителей.

По его словам, на этом перекрестке уже произошел несчастный случай, а теперь там и вовсе нет зебры.

«В том году там девочку-школьницу сбили. Слава Богу, обошлось без летального исхода. До этого там был просто пешеходный был переход. После того, как девушку сбили в том году, поставили светящиеся знаки. А сейчас все это убрали и ходи, как хочешь. При этом на этом перекрестке находятся две остановки – на Тверь и из города. Как может быть автобусная остановка без пешеходного перехода? Человек вышел из автобуса и должен идти полтора километра, чтобы перейти дорогу? Ну это глупости какие-то!» - недоумевает собеседник НСН.

Мы попросили губернатора Тверской области Игоря Руденю разобраться в дорожном парадоксе и обезопасить детей из Глазково.