СМИ: следствие по делу Блиновских завершено
Завершилось предварительное следствие по делу блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея, сообщает ТАСС.
Следствие расширило обвинение, увеличив размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем. После этого сумма выросла с 43 млн до 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату налогов в размере более 900 млн рублей.
Блиновский категорически не признает вину, а его супруга признает вину только в неуплате налогов.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест, но женщина нарушила его условия, из-за чего была отправлена в СИЗО, где и находится в настоящее время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru