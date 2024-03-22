СМИ: следствие по делу Блиновских завершено

Следствие расширило обвинение, увеличив размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем. После этого сумма выросла с 43 млн до 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату налогов в размере более 900 млн рублей.

Блиновский категорически не признает вину, а его супруга признает вину только в неуплате налогов.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест, но женщина нарушила его условия, из-за чего была отправлена в СИЗО, где и находится в настоящее время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

