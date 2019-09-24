Профессор МГУ рассказал, что спасает россиян от туберкулёза

24 сентября 201911:41
Алиса Иняхина

Профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ перечислил в эфире НСН факторы риска заболевания. 

В России почти в четыре раза сократилась смертность от туберкулёза, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, пишет ТАСС. В то же время, по её словам, удалось снизить потребление табака и алкоголя на четверть, а также добиться увеличения продолжительности жизни на восемь лет.

Наряду со снижением смертности наблюдается снижение заболеваемости туберкулёзом, отметил в эфире НСН доктор биологических наук, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт. Он описал причины, способствующие такой тенденции.

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«Тут несколько реальных причин. Во-первых, улучшилось снабжение противотуберкулёзными лекарствами и, в частности, снабжение зон. На зонах появился хотя бы препарат первого ряда, доступный, и хотя бы можно как-то лечить. Второе, за последнее время появились новые лекарства. Их не было совсем на протяжении очень многих лет. А за последнее время два новых препарата, и на подходе ещё есть. Не знаю, как обстоит с культурой лечения и правильностью назначений, и слежкой за тем, чтобы всё делалось, как положено. Но факт, что заболеваемость с 80 с лишним на 100 тысяч снизилась до 43-47», — констатировал Апт.

В то же время сохраняются постоянные факторы риска, которые не позволяют снизить заболеваемость ещё больше, добавил собеседник НСН. В том числе человеческий фактор.

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«Есть один объективный фактор риска — это огромное распространение штаммов с высокой лекарственной устойчивостью. Это беда, но тут очень много причин. Во-первых, сама микробактерия мутирует с большой скоростью и очень хорошо поддаётся селекции с помощью антибиотиков. Плюс к этому недостатки в схемах лечения: стоит только нарушить схему и начать давать, скажем, два препарата вместо четырёх, тут же немедленно врач своими руками начинает селектировать резистентный к антибиотикам штамм. Третье, как всегда, социум — любая такого рода болезнь наблюдается у деклассированных элементов общества: всё, что много пьёт, колется, грязно живёт, для них это классика. Плюс миграция, конечно, это огромный фактор, не только у нас. Перемещение огромных масс людей с самых разных районов, с самой разной медицинской обеспеченностью, это, конечно, тоже серьёзная вещь», — перечислил Апт.

Напомним, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, с 2000 года в России материнская смертность снизилась в 4,9 раз, младенческая — в 3,6. В целом продолжительность жизни выросла на 7,7 лет за последние 20 лет. Ранее в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов поспорил с министром здравоохранения, заявившей о росте продолжительности жизни россиян.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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