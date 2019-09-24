Профессор МГУ рассказал, что спасает россиян от туберкулёза

«Тут несколько реальных причин. Во-первых, улучшилось снабжение противотуберкулёзными лекарствами и, в частности, снабжение зон. На зонах появился хотя бы препарат первого ряда, доступный, и хотя бы можно как-то лечить. Второе, за последнее время появились новые лекарства. Их не было совсем на протяжении очень многих лет. А за последнее время два новых препарата, и на подходе ещё есть. Не знаю, как обстоит с культурой лечения и правильностью назначений, и слежкой за тем, чтобы всё делалось, как положено. Но факт, что заболеваемость с 80 с лишним на 100 тысяч снизилась до 43-47», — констатировал Апт.

В то же время сохраняются постоянные факторы риска, которые не позволяют снизить заболеваемость ещё больше, добавил собеседник НСН. В том числе человеческий фактор.