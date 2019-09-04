Скворцову заподозрили в мошенничестве с продолжительностью жизни

Министр здравоохранения России Вероника Скворца рассказала журналистам на полях Восточного экономического форума во Владивостоке о росте средней продолжительности жизни россиян. По ее словам, по итогам семи месяцев текущего года продолжительность жизни мужчин подросла до 68,5 года, женщин – до 78,5 года. При этом Скворцова подчеркнула, что по скорости увеличения средней продолжительности жизни Россия обгоняет все другие страны.

В эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов поспорил с главой Минздрава (слушайте аудио).