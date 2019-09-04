Скворцову заподозрили в мошенничестве с продолжительностью жизни
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития поспорил в эфире НСН с министром здравоохранения, заявившей о росте продолжительности жизни россиян.
Министр здравоохранения России Вероника Скворца рассказала журналистам на полях Восточного экономического форума во Владивостоке о росте средней продолжительности жизни россиян. По ее словам, по итогам семи месяцев текущего года продолжительность жизни мужчин подросла до 68,5 года, женщин – до 78,5 года. При этом Скворцова подчеркнула, что по скорости увеличения средней продолжительности жизни Россия обгоняет все другие страны.
В эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов поспорил с главой Минздрава (слушайте аудио).
«Правильнее говорить о том, что продолжительность жизни скорее восстановилась с небольшим превышением до параметров, которые были на излете СССР. Если брать 1990 год, то она подросла на копейки, на год, условно, на полтора, а в мире в среднем, включая самые отсталые страны, продолжительность жизни увеличилась на шесть лет. Мне кажется, это очень похоже на мошенничество», — отметил демограф.
Напомним, что Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Накануне в город прибыл президент России Владимир Путин.
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