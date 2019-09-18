Лекарств не будет в соответствии с законом

Дешевые жизненно необходимые лекарства в российской медицине закончились. Это констатировал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ им. Рогачева Алексей Масчан. Причиной он считает ряд недавно принятых законов, которые усугубили проблемы в системе снабжения препаратами медучреждений. Исчезли не только специальные препараты, но даже самые простые, такие, как, например, хлорид натрия и четырехпроцентная сода. Обращения в Минздрав результатов не принесли: там врачу рекомендовали подбирать альтернативные схемы лечения. На вопрос «Интерфакса», не пробовал ли он обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву, собеседник агентства заявил: «Если премьер-министр будет вручную решать проблемы нехватки каждого конкретного препарата, значит, система не работает. Надо отменить ряд законов, которые привели к этой ситуации, отключить возможность принятия таких законов тем, кто их принял». Лекарства «были 30 лет, а после принятия законов они начали исчезать», - добавил он. По словам собеседника агентства, необходимо отменить «закон о закупках госучреждениями, поскольку тот закрыл доступ на рынок зарубежным препаратам, причем в относительно дешевом сегменте», а также вернуть существовавшую систему автоматической регистрации лекарства, если оно уже имеет регистрацию в Европе или США, как в случае с «Фризиумом».

О нынешнем положении дел в системе закупок для медучреждений красноречиво говорит история врача Бориса Ивлева из Иркутска, которую приводит «Лента.ру». Хирург с 30-летним стажем брался за столь сложные случаи, с которыми в других больницах предпочитают не связываться. Когда он отказался использовать дешевый инструментарий и соблюдать правила, которые могут навредить пациентам, его уволили. Сейчас он оспаривает свое увольнение в вышестоящей судебной инстанции. Как отмечает издание, его рассказы о закупках материалов для операций звучат как анекдот: «Бывали случаи, когда купили фиксирующие пластины, а винты к ним не стали брать. Вероятно, посчитали, что они слишком дорогие, подумали, что можно подобрать более дешевые «запчасти». Но беда в том, что именно к этим пластинам ничего другое не подходит. Вместо медицинских дрелей для сверления костей получили, например, строительные перфораторы». Потом, правда, заменили на строительные дрели: они и по весу легче и со съемными сверлами, которые можно дезинфицировать.

Такие рассказы вызывают вопрос, а чем таким больна российская медицина и есть ли от этой напасти лекарство? Лекарство же от самой медицины в ее нынешнем состоянии только одно – не болеть.

