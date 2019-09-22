Фармацевты поддержали выдачу бесплатных лекарств россиянам
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в интервью НСН рассказала, как бесплатные лекарства помогут экономике России.
Минздрав разрабатывает законопроект, принятие которого позволит пациентам со скидкой или бесплатно получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Об этом пишет «Российская газета».
В законопроект, в первую очередь, будут включены пациенты с отдельными видами заболеваний. За основу возьмут итоги реализации пилотного проекта в Омске, где бесплатно выдавали лекарственные препараты против образования тромбов больным, перенесшим дорогостоящие операции на сердце и сосудах.
Также обсуждается возможность бесплатного лекарственного обеспечения детей до 14 лет или до совершеннолетия.
По данным главы Минзрава Вероники Скворцовой, единую цифровую систему амбулаторного лекарственного лечения планируется запустить в работу в 2022 году.
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в эфире НСН напомнила, что законодательная инициатива о бесплатных лекарствах для пациентов по рекомендациям врачей обсуждается давно. В нескольких регионах прошли успешные внедрения этой методики.
«Несколько пилотных проектов в регионах показали положительные результаты с точки зрения приверженности пациентов к лечению в случае, если они получают лекарства бесплатно или им выдают компенсацию за приобретенные препараты. Это обеспечивает экономический эффект, потому что люди быстрее возвращаются к активной жизни и работе. В целом для страны это хорошо», - заявила эксперт.
Елена Неволина убеждена, что принятие законопроекта не спровоцирует увеличения подделок на фармрынке.
«Подделок на рынке в РФ значительно меньше, чем в некоторых зарубежных странах. Учитывая, что в стране с 1 января 2020 года вступает в действие всеобщая маркировка лекарственных препаратов, то вбросы будет делать еще сложнее. Поэтому говорить о появлении дополнительных фальсификатов не приходится», - заявила собеседница НСН.
Ранее руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в эфире НСН пояснил, почему считает, что регулирование фармацевтического рынка в России носит запретительный характер.
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