Фармацевты поддержали выдачу бесплатных лекарств россиянам

Минздрав разрабатывает законопроект, принятие которого позволит пациентам со скидкой или бесплатно получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Об этом пишет «Российская газета».

В законопроект, в первую очередь, будут включены пациенты с отдельными видами заболеваний. За основу возьмут итоги реализации пилотного проекта в Омске, где бесплатно выдавали лекарственные препараты против образования тромбов больным, перенесшим дорогостоящие операции на сердце и сосудах.

Также обсуждается возможность бесплатного лекарственного обеспечения детей до 14 лет или до совершеннолетия.

По данным главы Минзрава Вероники Скворцовой, единую цифровую систему амбулаторного лекарственного лечения планируется запустить в работу в 2022 году.

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в эфире НСН напомнила, что законодательная инициатива о бесплатных лекарствах для пациентов по рекомендациям врачей обсуждается давно. В нескольких регионах прошли успешные внедрения этой методики.

«Несколько пилотных проектов в регионах показали положительные результаты с точки зрения приверженности пациентов к лечению в случае, если они получают лекарства бесплатно или им выдают компенсацию за приобретенные препараты. Это обеспечивает экономический эффект, потому что люди быстрее возвращаются к активной жизни и работе. В целом для страны это хорошо», - заявила эксперт.