Продолжительность жизни россиян выросла на восемь лет

Россияне стали дольше жить в среднем на 7,7 лет за последние 20 лет. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает RT.

По словам министра, с 2000 года материнская смертность снизилась в 4,9 раз, младенческая — в 3,6. От туберкулеза стало умирать в четыре раза меньше людей.

Кроме того, Скворцова отметила, что россияне за это время сократили потребление алкоголя и табака на четверть. Молодежь стала пить в три раза реже, отмечает Ura.ru.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов поспорил в эфире НСН с министром здравоохранения, заявившей о росте продолжительности жизни россиян.



