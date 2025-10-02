В России объяснили, для чего нужно повысить налоги для иноагентов
Во время проведения специальной военной операции (СВО) граждане, получающие финансирование из-за рубежа, должны платить налоги как нерезиденты, заявила НСН Ирина Киркора.
Иноагенты не должны иметь льгот во время специальной военной операции (СВО), поэтому им можно повысить налоги до 30% от доходов, рассказала заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в беседе с НСН.
Министерство финансов предложило поднять подоходный налог (НДФЛ) для иноагентов до 30%. Такая инициатива появилась на официальном сайте ведомства. На данный момент в России установлена прогрессивная шкала НДФЛ. Базовая ставка — 13%, она действует для годового дохода до 2,4 млн руб. Максимальная ставка — 22% — действует на доходы, превышающие 50 млн руб. в год. Ставка в 30% применяется для нерезидентов РФ. Киркора объяснила возможные изменения уравнением в правах.
«Сегодня наша страна реализует СВО, поэтому проект, направленный на снятие налоговых преференций в отношении физических и юридических лиц, которые получают поддержку из-за рубежа и при этом способны влиять на общественное мнение или политическую ситуацию в стране, крайне актуален. Результат — не ограничение прав, а именно: лишения льгот. Я нахожу данное предложение адекватным на фоне сложившейся политической обстановки в мире. Если законопроект будет принят — это будет их обязанность платить налоги в добровольном или принудительном порядке», — указала она.
Ранее НСН подсчитала, кто чаще всего становится иноагентами.
