Иноагенты не должны иметь льгот во время специальной военной операции (СВО), поэтому им можно повысить налоги до 30% от доходов, рассказала заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в беседе с НСН.



Министерство финансов предложило поднять подоходный налог (НДФЛ) для иноагентов до 30%. Такая инициатива появилась на официальном сайте ведомства. На данный момент в России установлена прогрессивная шкала НДФЛ. Базовая ставка — 13%, она действует для годового дохода до 2,4 млн руб. Максимальная ставка — 22% — действует на доходы, превышающие 50 млн руб. в год. Ставка в 30% применяется для нерезидентов РФ. Киркора объяснила возможные изменения уравнением в правах.