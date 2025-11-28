«Забудут через полгода»: В Госдуме рассказали, когда в РФ заблокируют WhatsApp

По его словам, блокировка платформы никак не отразится на жизни россиян. Он напомнил про некогда популярный, а ныне заблокированный Viber, про который «сейчас никто даже не вспоминает».

«Я думаю, что WhatsApp — это тоже такой сервис, который будет забыт через полгода после того, как он покинет Россию», - подчеркнул парламентарий.

Свинцов добавил, что причиной возможной блокировки WhatsApp является отказ его создателей от сотрудничества с РФ.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что сроки блокировки мессенджера WhatsApp зависят от развития национального мессенджера Max.