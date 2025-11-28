Жигалов подчеркнул, что ошибочно полагать, что в РФ специально поставляются бракованные детали и автомобили, однако с чем действительно есть проблемы, так это с информационной поддержкой.

«Я бы все-таки не стал выделять какие-то бренды, потому что ситуация меняется как внутри Китая, так и на экспортных рынках. Ни в коем случаев нельзя делать вывод, что в Россию поставляется что-то отдельное и некачественное. Конечно, есть проблемы адаптации на нашем локальном рынке. В первую очередь это касается взаимодействия производителя, импортера и дилеров. Потому что здесь нужен высокий уровень организации информационной поддержки, в первую очередь. Это поставки запчастей, электронные каталоги. Здесь есть еще над чем работать», - подытожил он.

Говоря о том, насколько охотно китайцы признают заводской брак и борются с ним, Жигалов подчеркнул, что здесь речь идет прежде всего про конкуренцию, поэтому они в этом заинтересованы.

«Для любого предприятия гарантийные расходы - это издержки. И есть определенная процедура. Здесь дело не в том, что хотят они признавать, или нет. Это конкурентоспособность - насколько быстро компания может реагировать на какие-то проблемы. Они заинтересованы в том, чтобы максимально эффективно отрабатывать любую рекламацию, с тем, чтобы она в дальнейшем не повторялась. Есть также и внутреннее законодательство страны, где присутствует бренд. У нас очень сильное законодательство, поэтому, конечно, внимательно за этим всем следят», - подытожил он.

Ранее Жигалов объяснял НСН, что потребитель, покупая автомобиль с пробегом за рубежом через непонятные фирмы в интернете, берет все риски на себя.

