Месхишвили пригласит Ефремова на спектакль про его маму «Дыши»

Актер Михаил Ефремов обязательно должен посмотреть спектакль «Дыши», так как это воспоминания про его маму, эта работа очень привлекает молодежь в театр, заявил директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в пресс-центре НСН.

«Молодежь любит классику, но всегда хочет увидеть что-то необычное. Это мы и предлагаем. Тем более камерность – это всегда другое восприятие. Когда на расстоянии вытянутой руки играет актер, неискренность здесь недопустима. Мы – не классический театр, а что-то другое. Спектакли у нас всегда продаются, мест нет. Молодежь к нам приходит, несмотря на то, что мы не молодой театр. У нас нет денег на рекламу, народ идет к нам по сарафанному радио», - отметил он.

По его словам, особой популярностью пользуется спектакль «Дыши» про Аллу Покровскую.

«У нас очень пользуется популярностью спектакль «Дыши» про Аллу Покровскую, пока спектакль идет раз в месяц, у нас всегда аншлаг. Мы обязательно пригласим на спектакль Михаила Ефремова, так как это история про его маму. Очень хочется, чтобы он посмотрел, ему будет приятно, что воспоминания о его маме так поставлены у нас, в небольшом театре. Студенты рвутся на этот спектакль у нас, приходится ставить дополнительные стулья», - добавил он.

Легендарная Алла Борисовна Покровская, когда-то на встрече выпускников предложила написать пьесу, в которой она и её ученик сыграли бы вместе. Её желание в одном спектакле проявить максимальную актерскую амплитуду, воплотилось в сюжет об одной актерской династии в спектакле «Дыши».



