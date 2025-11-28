«Пока этот вызов спорный, неоднозначный. У нас есть несколько стратегий пенсионной реформы, поэтому до этих вызовов надо еще дожить, чтобы на них адекватно отвечать. Пока это лишь теоретическое предположение. Я не думаю, что есть даже вероятность, что мы будем дальше повышать пенсионный возраст, потому что мы достигли общепринятого в Европе предела. Надо решать проблему пенсий другим путем. Есть несколько путей, но только не через поднятие пенсионного возраста. Эти пути будут зависеть от многих факторов, я пока не возьму на себя эту ответственность – озвучить их. Пенсионной системе потребуются изменения – это факт, уже сейчас об этом надо думать», - подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что оснований для повышения пенсионного возраста в России в настоящее время нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В 2024 году на пенсию вышли женщины, достигшие 58 лет. У них должно было быть 15 отработанных лет и пенсионный коэффициент 28,2 — это показатели для расчета пенсии, которые можно проверить в личном кабинете на Госуслугах или запросить выписку в ПФР. Мужчины в 2024 году вышли на пенсию в 63 года. Пенсионный возраст повышается поэтапно, и к 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

