Экс-министр труда исключил повышение пенсионного возраста в России
Сергей Калашников заявил НСН, что пенсионной системе потребуются изменения, уже сейчас об этом надо думать.
Нет вероятности, что в России будет дальше повышаться пенсионный возраст, потому что достигнут общепринятый в Европе предел, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
Эффект от повышения пенсионного возраста в 2018 году исчерпает себя уже через 20 лет: к 2045 году в России возникнет необходимость снова реформировать пенсионную систему из-за старения населения и растущей нагрузки на бюджет, уверены эксперты Института экономики РАН, пишет «Коммерсант». В ближайшие годы будут стареть многочисленные позднесоветские поколения, в то время как в фертильный возраст вошли или войдут относительно малочисленные поколения женщин, рожденных после 1990 года. Калашников назвал пенсионный вызов пока лишь теоретическим.
«Пока этот вызов спорный, неоднозначный. У нас есть несколько стратегий пенсионной реформы, поэтому до этих вызовов надо еще дожить, чтобы на них адекватно отвечать. Пока это лишь теоретическое предположение. Я не думаю, что есть даже вероятность, что мы будем дальше повышать пенсионный возраст, потому что мы достигли общепринятого в Европе предела. Надо решать проблему пенсий другим путем. Есть несколько путей, но только не через поднятие пенсионного возраста. Эти пути будут зависеть от многих факторов, я пока не возьму на себя эту ответственность – озвучить их. Пенсионной системе потребуются изменения – это факт, уже сейчас об этом надо думать», - подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что оснований для повышения пенсионного возраста в России в настоящее время нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В 2024 году на пенсию вышли женщины, достигшие 58 лет. У них должно было быть 15 отработанных лет и пенсионный коэффициент 28,2 — это показатели для расчета пенсии, которые можно проверить в личном кабинете на Госуслугах или запросить выписку в ПФР. Мужчины в 2024 году вышли на пенсию в 63 года. Пенсионный возраст повышается поэтапно, и к 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
