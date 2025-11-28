Экс-министр труда исключил повышение пенсионного возраста в России

Сергей Калашников заявил НСН, что пенсионной системе потребуются изменения, уже сейчас об этом надо думать.

Нет вероятности, что в России будет дальше повышаться пенсионный возраст, потому что достигнут общепринятый в Европе предел, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

Эффект от повышения пенсионного возраста в 2018 году исчерпает себя уже через 20 лет: к 2045 году в России возникнет необходимость снова реформировать пенсионную систему из-за старения населения и растущей нагрузки на бюджет, уверены эксперты Института экономики РАН, пишет «Коммерсант». В ближайшие годы будут стареть многочисленные позднесоветские поколения, в то время как в фертильный возраст вошли или войдут относительно малочисленные поколения женщин, рожденных после 1990 года. Калашников назвал пенсионный вызов пока лишь теоретическим.

Россиянам напомнили, что они могут обратиться за пенсией до пенсионного возраста

«Пока этот вызов спорный, неоднозначный. У нас есть несколько стратегий пенсионной реформы, поэтому до этих вызовов надо еще дожить, чтобы на них адекватно отвечать. Пока это лишь теоретическое предположение. Я не думаю, что есть даже вероятность, что мы будем дальше повышать пенсионный возраст, потому что мы достигли общепринятого в Европе предела. Надо решать проблему пенсий другим путем. Есть несколько путей, но только не через поднятие пенсионного возраста. Эти пути будут зависеть от многих факторов, я пока не возьму на себя эту ответственность – озвучить их. Пенсионной системе потребуются изменения – это факт, уже сейчас об этом надо думать», - подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что оснований для повышения пенсионного возраста в России в настоящее время нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В 2024 году на пенсию вышли женщины, достигшие 58 лет. У них должно было быть 15 отработанных лет и пенсионный коэффициент 28,2 — это показатели для расчета пенсии, которые можно проверить в личном кабинете на Госуслугах или запросить выписку в ПФР. Мужчины в 2024 году вышли на пенсию в 63 года. Пенсионный возраст повышается поэтапно, и к 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

